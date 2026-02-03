martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 17:20
ex juez

Condenan en Mendoza al ex juez Walter Bento: lideró red de coimas y lavado

Fue declarado culpable por asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El ex juez Walter Bento es culpable de los delitos de lavado de activos, cohecho, asociación ilícita, falsedad ideológica.

Veredicto unánime del tribunal

Pasadas las 16 horas de este martes 3 de febrero de 2026, los jueces declararon por unanimidad la responsabilidad penal de Walter Bento de 62 años, exjuez federal mendocino. Lo hallaron jefe de una asociación ilícita dedicada a obtener dinero mediante decisiones judiciales ilegítimas, en concurso con cohecho pasivo por ocho casos específicos (N° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10). Además suman enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado como funcionario público, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento de prueba.

Condenaron al exjuez Walter Bento en Mendoza

Rechazos y prescripciones previas

Antes del fallo de fondo, el tribunal desestimó la acusación incompleta planteada por defensas de Bento, su esposa Marta Boiza y hijos Luciano y Nahuel. Aceptó parcialmente prescripción para delitos menores como abuso de autoridad, desobediencia, omisión de justicia y prevaricato, sin impactar los cargos principales. Las costas recayeron sobre el condenado.

Estructura criminal acreditada

Los jueces destacaron una organización estable desde al menos 2007, con permanencia temporal, roles definidos y resultados judiciales concretos. Bento dirigía las operaciones, ordenando maniobras para delinquir. La audiencia de cesura este miércoles fijará las penas individuales.

