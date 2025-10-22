miércoles 22 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de octubre de 2025 - 12:42
Reclamo.

Corte total en el puente internacional fronterizo entre Jujuy y Bolivia

Desde la mañana de este miércoles padres de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquean el puente internacional.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
corte puente internacional bolivia la quiaca

Padres de estudiantes de la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón tomaron, en la mañana de este miércoles 22 de octubre, el puente internacional que une La Quiaca con Villazón en reclamo al Gobierno Nacional de Bolivia. El corte es total y, por el momento, el bloqueo será por tiempo indefinido.

Lee además
No se puede votar en las elecciones 2025 con el DNI digital
Consultas.

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?
Resultados de la Quiniela de Tucumán
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Motivos del corte en el puente internacional de La Quiaca - Villazón

Fuentes oficiales confirmaron a TodoJujuy.com que desde la mañana de este miércoles 22 de octubre, familias de estudiantes pertenecientes a la Unidad Educativa Daniel Campos de Villazón bloquean el paso en el puente internacional que une La Quiaca con Bolivia.

Este reclamo está estrechamente vinculado con la falta de desembolso económico por parte de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), institución dependiente del Gobierno Nacional de Bolivia.

puente internacional bolivia villazon

En este marco, también aseguran que “el retraso en el pago ha paralizado la construcción del establecimiento, generando molestia en la comunidad educativa”.

Cabe destacar que el bloqueo se da en el paso de Villazón, Bolivia, encontrándose libre la zona de La Quiaca.

Corte puente Villazón - La Quiaca

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: ¿Se puede votar con DNI digital?

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Quiniela de Tucumán: estos son los números que más salieron durante octubre 2025

No, esta foto no es de la visita de Javier Milei a Corrientes: es del concierto de Madonna en Río de Janeiro

Renunció el canciller Gerardo Werthein

Lo que se lee ahora
mi anses programa hogar: como saber si cobro con el numero de dni
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Choque en el Acecso Oeste.
Impactante.

Dos personas murieron en un terrible choque con un camión

Cena Blanca.
Promo 2025.

Los egresados eligieron el menú para la Cena Blanca: cuál ganó y qué platos incluye

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas
Mejoras.

Este miércoles habrá interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

Gimnasia de Jujuy - Primera Nacional 2025
Reducido.

Gimnasia de Jujuy presentó su descargo en AFA: qué dice el comunicado

María Luz Herrera
Femicidio.

Caso María Luz Herrera: un cambio clave reorienta la investigación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel