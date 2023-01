El letrado dijo que “lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Desde ese lugar, voy a pedir la absolución de los imputados . Ese hecho no está probado", dijo.

“Tengo que hacer algunas críticas. No hay duda de que toda la evidencia está contaminada”, alegó. “La sentencia que se pueda dictaminar va a intentar aproximarse, conozco el amor por el derecho que tienen los jueces, pero no pueden salir de una cuestión como esta”, indicó Tomei.

Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa.jpg Los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa

“Hablan de tres que no le pegaron a Fernando (Lucas, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz) pero tampoco surge quién de los tres que le pegaban a los amigos. Yo me tomaría el trabajo de preguntar a Lucas Pertossi a quién le pegó para terminar de cerrar esta indeterminación”, dijo el letrado.

Luego se refirió a los testigos que declararon en las audiencias. “Algunos lloraron. Otros se abrazaron con el particular damnificado. Otros dijeron que estaban parados en la puerta de Le Brique y dijeron que no se veía, por ejemplo, la chica que le practicó RCP”.

“Los acusadores probaron otro hecho. Es fácil: ocho sujetos adultos de sexo masculino acordaron darle muerte a Fernando Báez Sosa. Lo primero es que señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Si la sentencia dice que el problema lo tuvieron los ocho, pero señala a uno solo, no hay coherencia”, dijo.

“El debate es para que se confirme si esto se dio o no. No hay acusación subsidiaria y no se dio espacio a la defensa para ampliar. Cuando hablamos de hecho hablamos de conducta. Si son ocho, no puede ser uno”, argumentó.

El caso y la opinión publican

Tomei continúa haciendo referencia a la reacción pública por el crimen de Fernando. “Hay cosas que no se hacen. En la declaración de los imputados escuchaba: “Perpetua”, “Asesinos”. La doctora Emilia Pertossi recibió amenazas. Padres acaban de perder el trabajo y esto es extremadamente grave”, dijo el abogado.

Tomei hizo referencia al apoyo que recibieron los padres de Fernando Báez Sosa de Alberto Fernández, un año atrás. “Nos sorprendió el cartelito del Presidente de la Nación, pero sé que el Tribunal no se va a dejar amedrentar por nada”, y subrayó que Fernando Burlando insultó a los imputados. “Esto duele porque es un profesional reconocido, de los mejores. Lo que logra es que ellos estén encerrados 21 horas por día en celdas diminutas”, asegura.

Los rugbiers fueron "condenados por los medios y la sociedad", según su defensa