Cristina Kirchner hablará el lunes en un acto internacional. 

Será en el marco de un evento del que participarán el presidente Alberto Fernández y ex mandatarios de la región como Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa y Ernesto Samper; el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el jurista Baltazar Garzón y la política española, Yolanda Díaz.

El encuentro, que llevará como nombre “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia “comenzará a las 16 horas, y buscará denunciar que la actual vicepresidenta “ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático”.

La titular del Senado tomará la palabra a las 18.30, luego de que este martes el Tribunal Oral Federal n°2 la condenase a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como Vialidad por considerarla autora del delito de administración fraudulenta.

“No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magneto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo CFK, en un mensaje al CEO del Grupo Clarín.

Organizan una marcha para apoyar a Cristina Kirchner

La organización de la marcha de apoyo a Cristina empezó a gestarse el miércoles a la noche en una cena en Punta Lara, en inmediaciones de La Plata, a la que asistió la vicepresidenta en compañía de su hijo Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y un grupo de intendentes, legisladores y referentes del oficialismo bonaerense que se identifican políticamente con el kirchnerismo.

Mientras tanto, intendentes del conurbano y jefes territoriales del PJ organizarán actos de apoyo a Cristina este fin de semana largo. Uno de ellos lo encabezará el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en el distrito de San Martín.