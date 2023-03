Curiosidades.. ¿Cuándo no se come carne en Semana Santa?

La principal razón por la que no se come carne durante este periodo de tiempo es para honrar a Jesús por pasar 40 días en el desierto de Judea sin comer ni beber absolutamente nada.

jesus desierto.jpg Jesús en el desierto de Judea

También simboliza los 40 días que duró el gran diluvio, los 40 años de marcha del pueblo israelita por el desierto y las 40 décadas (400 años) que duró la esclavitud de los hebreos en Egipto.

Según la Biblia hebrea, se puede comer pescado y aves por ser especies que provienen del agua, caso contrario de la carne de especies que provienen de tierra.

pescado.jpg

¿Cuándo no se come carne en Cuaresma?

Existe gente católica que no come carne durante toda la Cuaresma y tampoco en la Semana Santa, aunque no es necesario hacerlo todo ese tiempo.

Los días que no se debe comer carne son principalmente el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma, Jueves Santo y el Viernes Santo.