Cuándo se cobra el aguinaldo docente 2024

No recibirán el SAC aquellos que no tengan un trabajo registrado, es decir, los empleados informales. Estos son los monotributistas (no tienen relación de dependencia y, por lo tanto, no están sujetos a las leyes laborales del aguinaldo), los dueños de negocios (no se consideran empleados) y los profesionales independientes, como abogados, arquitectos, contadores e ingenieros, ya que perciben honorarios por servicios específicos sin relación de dependencia, quienes no tienen derecho al aguinaldo.

Cómo se calcula el aguinaldo

El importe a abonar en cada semestre es el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante ese período. Se excluyen los rubros no remuneratorios, como los beneficios sociales (servicio de comedor en la empresa, provisión de ropa de trabajo y otros elementos vinculados a la indumentaria y equipamiento del trabajador para uso exclusivo en sus tareas, cursos o seminarios de capacitación debidamente documentados), las gratificaciones otorgadas por única vez, las gratificaciones relacionadas con la extinción del contrato de trabajo y las prestaciones complementarias del artículo 105 de la Ley, entre otros.

Cuándo se cobra el aguinaldo en Jujuy

En el caso de nuestra provincia, cabe recordar que el Gobierno anunció que se abonará del 13 al 15 de junio.

Asimismo durante estos días se está pagando el cronograma de los haberes correspondientes al mes de mayo:

Viernes 7 de junio: Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario, y Superior.

Sábado 8 de junio: Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General, y Funcionarios.

