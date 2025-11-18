Decomiso a Cristina Fernández de Kirchner: el detalle de todas las propiedades afectadas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Buenos Aires resolvió avanzar con el decomiso de múltiples propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner , sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados en la Causa Vialidad, hasta cubrir un monto actualizado de $684.990 millones .

La medida forma parte de la pena impuesta a la ex presidenta, quien fue condenada a seis años de prisión domiciliaria por fraude en la obra pública durante sus gobiernos . La resolución, firmada este 18 de noviembre, se adoptó después de que la sentencia quedara firme el 10 de junio de 2025.

El decomiso había sido fijado inicialmente en unos $84.835 millones , pero peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema recalcularon su valor para llevarlo a la cifra actual. Ante el incumplimiento de pago por parte de los condenados, el tribunal decidió ejecutar la medida.

Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar a los militantes que la acompañan. Decomiso de propiedades a Cristina Fernández de Kirchner

El alcance del decomiso no se limita a los bienes de la familia Kirchner: también incluye propiedades y activos pertenecientes a Lázaro Báez, así como a otros exfuncionarios y empresarios involucrados en la maniobra investigada, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, además de sociedades como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto.

Los bienes de Cristina Fernández de Kirchner

Uno de los principales inmuebles señalados se encuentra en el Departamento III Lago Argentino, sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, adquirido en 2007 y con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El tribunal dispuso la incautación de un conjunto de bienes que la ex presidenta había cedido en vida a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner: diez unidades en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, todas adquiridas en 2007; una propiedad ubicada en 25 de Mayo al 200, comprada en 2010; un inmueble en la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, sumado al patrimonio familiar en 2006.

Grandes extensiones en El Calafate

El fallo también alcanza terrenos de alto valor situados en el Departamento Lago Argentino, adquiridos por los hermanos Kirchner en 2007 y 2008. Entre ellos figuran parcelas ubicadas en zonas estratégicas de El Calafate.

Decomiso de propiedades a Cristina Fernández de Kirchner Decomiso de propiedades a Cristina Fernández de Kirchner

Entre ellas el terreno sobre el que se construyó el Hotel Los Sauces, inmueble involucrado además en otra causa judicial. La compra original de este lote data de 2002, pero fue ampliado mediante adquisiciones realizadas en 2007. También un predio de 44.106 metros cuadrados, adquirido en 2007 y otro de 87.046 metros cuadrados, incorporado ese mismo año.

El crecimiento del patrimonio familiar

La decisión del Tribunal Oral 2 vuelve a poner bajo la lupa la evolución patrimonial del matrimonio Kirchner. Según las declaraciones juradas reconstruidas, el patrimonio del ex presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández pasó de $7 millones en 2003 —con 25 inmuebles y depósitos bancarios en pesos y dólares— a superar los $25,5 millones en 2007, ya con Cristina en la Presidencia.

Para entonces, el número de propiedades había trepado a 44, incluyendo terrenos adquiridos en El Calafate por valores muy bajos, algunos inferiores a $7,5 por metro cuadrado. Sobre uno de esos predios se edificó el hotel boutique Los Sauces, obra realizada por Austral Construcciones.

La expansión continuó en 2008, cuando los activos declarados alcanzaron $47,3 millones y se incorporaron nuevas tierras, entre ellas el terreno que más tarde sería el hotel Las Dunas. Tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, Máximo y Florencia heredaron parte de esos bienes. Para 2015, último año del segundo mandato de la expresidenta, el patrimonio informado ascendía a $72,2 millones.

En 2016, en medio del avance de las causas judiciales, Cristina Fernández de Kirchner decidió donar en vida a sus hijos la mitad de sus 26 propiedades, más de $40 millones en cuentas y depósitos, y acciones de las empresas familiares. La operación fue valuada en $74 millones y se concretó poco antes de la inhibición de sus bienes.