Desesperada búsqueda de Loan, el nene de 5 años: las principales hipótesis. 

El fiscal de caso, Juan Carlos Castillo, explicó que “se fue a tomar naranja junto a otros primitos, y a personas mayores. El niño se adelantó y, de ahí, tomó otro rumbo. El nenito se perdió”.

Además, el fiscal amplió que “tengo imputadas a tres personas por abandono. No descartamos ninguna hipótesis, pero, en principio, trabajamos sobre la línea de que se perdió”. Los detenidos, con prisión preventiva son un tío y una pareja amiga de los padres del chico.

“El chico dijo: ‘Me voy con mi papá'. Los adultos estaban más atrás cuando esto sucede. Los otros niños contaron que Loan se adelantó y jugaron como una carrerita”, describió Castillo.

También agregó que “es un lugar muy difícil, con mucha vegetación, inaccesible a vehículos. Desde los drones y parapentes, a quienes les agradecemos la ayuda, no se ve lo que hay en el monte. Es a caminata, con machete y abriendo camino, como se puede llegar. Hay lugares inaccesibles”.

Hasta ahora, los investigadores encontraron el botín del niño el sábado pasado mientras que este domingo hallaron más huellas, materia fecal y vómitos, qué serán analizados para ver si son de Loan.

José, padre de Loan, relató que “el nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. Ese jueves yo lo alcancé a caballo y lo dejé con ellos porque iban para lo de mi madre”.

Y añadió que “yo no tenía trato con ellos porque no los conozco. Voy a lo de mi madre cada 15 días, o una vez al mes. Cuando llego a la casa, Loan no estaba. Estaban todos, pero Loan no. Ahí mi cuñado le habló por teléfono a mi hermana para ver si había regresado para ahí, pero no. No estaba”.

Desaparición de Loan: quiénes son los tres sospechosos detenidos

El ministro de Seguridad confirmó hoy que hay tres personas demoradas por el caso. Se trata del tío de Loan y una pareja amiga de él, que estaban junto al niño al momento de su desaparición.

Los sospechosos fueron imputados por el delito de "abandono de persona en carácter de homicidio, teniendo en cuenta que el padre no había autorizado que el chico de cinco años acompañe a un grupo de mayores y menores”, detalló Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de la provincia.

Entre los demorados se encuentra el tío de Loan, el cual está en licencia, una mujer que es ama de casa y el tercer sospechoso que "trabaja de changarín". "Una sola persona tiene antecedentes", confirmaron los efectivos de seguridad.