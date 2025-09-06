Día Nacional de las Relaciones Públicas: homenaje a quienes nos conectan

Día Nacional de las Relaciones Públicas

Cada 6 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de las Relaciones Públicas, fecha que recuerda la unión en 1979 de la Asociación Argentina de Relaciones Públicas (fundada en 1958) y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas (1961). Este hecho marcó un paso decisivo en la profesionalización de la disciplina y en la consolidación de los comunicadores expertos que trabajan estratégicamente para conectar empresas y sociedad.

Mucho mas que un portavoz El relacionista público es mucho más que un simple portavoz: es un estratega comunicacional que planifica, ejecuta y evalúa cómo una organización se presenta ante sus distintos públicos: clientes, prensa, políticos y comunidad. Su labor incluye diseñar campañas, gestionar la presencia en medios, organizar eventos, y sobre todo, proteger la reputación institucional, manejando con precisión tanto las buenas noticias como las crisis.

Durante la pandemia, los profesionales de RRPP fueron cruciales coordinando mensajes oficiales claros y oportunos que ayudaron a mantener la confianza pública en medio de la incertidumbre sanitaria.

Históricamente, el argentino Lorenzo Blanco ha sido pionero, aportando desde mediados del siglo XX teorías y prácticas que marcaron la diferencia en la forma en que se concibe la comunicación institucional. Blanco enfatizó que las RRPP deben construirse sobre bases científicas, sociológicas y psicológicas, y no solamente como herramientas de marketing o propaganda. Su trabajo sirvió para entender las relaciones públicas como un diálogo permanente entre la organización y sus públicos, con transparencia y planificación rigurosa.

RRPP2 Generar vínculos Además, el relacionista público debe trabajar con modelos comunicacionales que buscan no solo informar sino generar vínculos sólidos y confianza. Por ejemplo, el modelo bidireccional asimétrico se basa en estudiar a los públicos para persuadirlos mejor, mientras que el modelo simétrico promueve el diálogo abierto y la transparencia para lograr una comunicación más equilibrada y confiable con los medios de comunicación y los públicos. Este día reafirma el valor del profesional de esta área, cuya tarea cotidiana es construir puentes entre organizaciones y la sociedad. Su trabajo riguroso, basado en la estrategia, investigación y ética, se refleja en la buena imagen, la gestión eficiente de la información y el mantenimiento de la confianza pública, factores esenciales para el éxito sostenible de cualquier institución o empresa en Argentina y el mundo.

