El FMI anticipó que los impuestos se seguirán pagando en pesos

El FMI considera que la competencia de monedas a la que apunta el Gobierno no incluye la eliminación del Banco Central.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera, tras la última ronda de intercambios técnicos con el equipo económico, que la competencia de monedas a la que apunta el Gobierno no incluye la eliminación del Banco Central –al que le reserva una función decisiva en el nuevo esquema monetario en conversación– y también agregó dos elementos que parecen descartar una dolarización completa.

Así, lo delimitó a una competencia de monedas con límites particulares, algunos que entran en contradicción con postulados del Poder Ejecutivo –principalmente del propio presidente– como la eliminación del Banco Central o la posibilidad del pago de impuestos en dólares. Es una idea que hace un mes Milei planteó durante su discurso ante ejecutivos de finanzas en un evento organizado por IAEF.

La número uno del FMI, Kristalina Georgieva, habló ayer de la relación con la Argentina en el medio de la reunión de Primavera del organismo.

“Cuando terminemos con todos los mecanismos de emisión, la cantidad de dinero quede constante y la economía se vaya dolarizando endógenamente (en referencia a el uso de divisas ahorradas por parte de empresas y personas), ahí se dolariza y cada uno hace las transacciones en la moneda que quiera. Después el Gobierno fijará una moneda en la cual se le pague al Gobierno, no sé, el dólar, y se acabó el problema”, dijo el jefe de Estado.

El Fondo Monetario ahora mencionó que esa parte de la idea de dolarización libertaria no está contemplada en sus planes. “Otras monedas no tendrían curso legal y el pago de impuestos se seguirá realizando en pesos”, apuntó en un pie de página el informe técnico. El mismo reporte también asegura que el esquema monetario no está cerrado y que está sujeto a conversaciones en el futuro, pero este tipo de informes suelen incluir consideraciones acordadas entre el staff y los funcionarios del equipo económico.

La idea de dolarización endógena que suele explicar el mandatario en sus discursos implica un congelamiento de la cantidad de pesos en circulación, de manera tal de favorecer la remonetización de la economía con dólares que ahorristas y compañías tengan guardados. Al habilitar las transacciones en cualquier moneda, esos dólares podrían usarse para realizar pagos y cobros.

