El Gobierno Nacional suspende las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio hasta fines de 2025

Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% los aranceles a las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados. (Foto: TN)

El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero (Foto: NA)

El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero hasta fin de año. (Foto: Reuters)

El Gobierno nacional dispuso la suspensión temporal de las retenciones a la exportación de acero , aluminio y sus derivados , con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria nacional y fomentar las ventas externas hacia países que aplican altos aranceles de importación.

Cooperación. Jujuy trabaja en un sistema de datos para el seguimiento de los casos de grooming, bullying y ciberbullying

Acusado. Fred Machado será extraditado a Estados Unidos y lo trasladan a un penal de Viedma

La medida se formalizó mediante el Decreto 726/2025 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países destino reduzcan sus aranceles por debajo del 45% , lo que ocurra primero.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei , establece que las alícuotas de derechos de exportación se reducen al 0% para todos los productos metalúrgicos y metalmecánicos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) , siempre que se exporten a mercados con aranceles “ad valorem” iguales o superiores al 45%.

La medida impacta principalmente sobre la industria siderúrgica y del aluminio , dos rubros que enfrentan altos costos de exportación y trabas comerciales en destinos clave.

Entre los productos alcanzados figuran:

Laminados planos de hierro o acero sin alear (códigos N.C.M. 72.08 a 72.12).

Aceros aleados y productos intermedios (72.24 a 72.26).

Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04).

Aluminio en bruto, barras, chapas, alambres y perfiles (76.01 a 76.07).

La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de establecer las normas complementarias y comunicar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los países que mantienen aranceles por encima del 45%.

acero, aluminio y otros derivados Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% los aranceles a las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados. (Foto: TN)

Un alivio temporal para sectores industriales

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca favorecer el dinamismo exportador en un contexto de presión fiscal y caída de las ventas externas. La industria del acero y el aluminio viene reclamando medidas que permitan compensar la pérdida de competitividad frente a competidores regionales, especialmente en mercados asiáticos y europeos.

La suspensión de retenciones representará un alivio impositivo temporal para las empresas del sector metalúrgico y metalmecánico, que venían operando con márgenes reducidos y una fuerte caída de la demanda internacional.

Vigencia y expectativas

El beneficio regirá para todas las operaciones concretadas a partir del día siguiente a la publicación del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive. Si los países destino reducen sus tasas arancelarias antes de esa fecha, el esquema volverá a las condiciones previas.

El Gobierno confía en que la medida estimule la producción local y mantenga los niveles de empleo en un sector clave para las exportaciones industriales argentinas. No obstante, analistas advierten que el impacto dependerá del tipo de cambio y del ritmo de liquidación del comercio exterior, que se proyecta a la baja hacia fin de año, según anticiparon exportadores al FMI.

Netalurgia El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero (Foto: NA)

Principales insumos alcanzados por la medida