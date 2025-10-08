miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 09:07
Economía.

El Gobierno Nacional suspende las retenciones a las exportaciones de acero y aluminio hasta fines de 2025

La medida del Gobierno busca potenciar las ventas a mercados con aranceles de más del 45% y aliviar la carga impositiva del sector metalúrgico y metalmecánico.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero hasta fin de año. (Foto: Reuters)

El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero hasta fin de año. (Foto: Reuters)

El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero (Foto: NA)

El Gobierno suspendió las retenciones a las exportaciones de aluminio y acero (Foto: NA)

Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% los aranceles a las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados. (Foto: TN)

Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% los aranceles a las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados. (Foto: TN)

El Gobierno nacional dispuso la suspensión temporal de las retenciones a la exportación de acero, aluminio y sus derivados, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria nacional y fomentar las ventas externas hacia países que aplican altos aranceles de importación.

La medida se formalizó mediante el Decreto 726/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países destino reduzcan sus aranceles por debajo del 45%, lo que ocurra primero.

Sectores y productos alcanzados

La medida impacta principalmente sobre la industria siderúrgica y del aluminio, dos rubros que enfrentan altos costos de exportación y trabas comerciales en destinos clave.

Entre los productos alcanzados figuran:

  • Laminados planos de hierro o acero sin alear (códigos N.C.M. 72.08 a 72.12).

  • Aceros aleados y productos intermedios (72.24 a 72.26).

  • Tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04).

  • Aluminio en bruto, barras, chapas, alambres y perfiles (76.01 a 76.07).

La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será la encargada de establecer las normas complementarias y comunicar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los países que mantienen aranceles por encima del 45%.

Mediante el decreto 726, el Gobierno redujo a 0% los aranceles a las exportaciones del acero, aluminio y otros derivados. (Foto: TN)

Un alivio temporal para sectores industriales

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión busca favorecer el dinamismo exportador en un contexto de presión fiscal y caída de las ventas externas. La industria del acero y el aluminio viene reclamando medidas que permitan compensar la pérdida de competitividad frente a competidores regionales, especialmente en mercados asiáticos y europeos.

La suspensión de retenciones representará un alivio impositivo temporal para las empresas del sector metalúrgico y metalmecánico, que venían operando con márgenes reducidos y una fuerte caída de la demanda internacional.

Vigencia y expectativas

El beneficio regirá para todas las operaciones concretadas a partir del día siguiente a la publicación del decreto y hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive. Si los países destino reducen sus tasas arancelarias antes de esa fecha, el esquema volverá a las condiciones previas.

El Gobierno confía en que la medida estimule la producción local y mantenga los niveles de empleo en un sector clave para las exportaciones industriales argentinas. No obstante, analistas advierten que el impacto dependerá del tipo de cambio y del ritmo de liquidación del comercio exterior, que se proyecta a la baja hacia fin de año, según anticiparon exportadores al FMI.

Principales insumos alcanzados por la medida

  • Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir.
  • Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en frío, sin chapar ni revestir.
  • Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos.
  • Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, sin chapar ni revestir.
  • Laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura inferior a 600 mm, chapados o revestidos.
  • Aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados.
  • Laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm.
  • Laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura inferior a 600 mm.
  • Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero.
  • Aluminio en bruto.
  • Barras y perfiles de aluminio.
  • Alambre de aluminio.
  • Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm.
  • Hojas y tiras, delgadas, de aluminio (incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón, plástico o soportes similares), de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporte).

