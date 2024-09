El Papa Francisco habló de su posible viaje a la Argentina: qué dijo. 

El Papa Francisco advirtió en el vuelo de regreso a Roma tras su gira asiática que todavía no decidió si visitará la Argentina, una cuenta pendiente en su papado. Los detalles, en la nota.

En un vuelo de Singapur a Roma, el Papa Francisco afirmó este viernes que quiere visitar Argentina en donde dijo que “ me gustaría ir , es mi pueblo, pero aún no está decidido . Primero hay que resolver varias cosas”.

El pontificado de Francisco comenzó en marzo de 2013 y desde entonces se espera una visita a su tierra natal, una cuenta pendiente hasta ahora. Con cada cambio de gobierno se especula si finalmente pisará suelo argentino.

A pesar de que en el pasado Javier Milei agredió al papa Francisco, a quién llamó "el maligno", con su llegada del libertario a la Rosada hizo un viaje a Roma y tuvieron un amable encuentro. Una periodista de La Nación, Elisabetta Piqué, le consultó sobre la posibilidad de que, finalmente, venga al país.

image.png

Bergoglio no aclaró qué es lo que falta resolver o si lo hará durante el mandato de Javier Milei que termina el 10 de diciembre de 2027. Aunque tampoco lo descartó.

El Papa Francisco habló sobre la crisis en Venezuela y mencionó un llamado a la paz en Gaza

"La guerra en Gaza es demasiado! No me parece que se estén dando pasos para hacer la paz", advirtió ante una consulta por ese conflicto.

La crisis que atraviesa Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuestionada por la oposición y parte de la comunidad internacional, fue un tema ineludible en la conversación del papa Francisco con los periodistas internacionales.

“No he seguido la situación en Venezuela, pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces. Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia", advirtió Francisco.

Y agregó que “no puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y el mensaje de los obispos es bueno”

Sobre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Francisco hizo un particular análisis de Kamala Harris y Donald Trump al decir que "ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños. Ambos están en contra de la vida".

