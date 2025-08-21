viernes 22 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 21:38
País.

El Senado frenó decretos y rechazó la disolución de Vialidad y otros organismos

La oposición frenó así modificaciones que impactaban en infraestructura, ciencia y cultura, en una jornada que expone las dificultades del Gobierno para avanzar con su reforma del Estado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Entre las normativas anuladas se encontraban las que disponían la disolución de Vialidad Nacional, la reestructuración del INTA, el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y modificaciones a organismos culturales, además de un DNU sobre la Marina Mercante.

Las cifras de las votaciones reflejaron el contundente rechazo:

  • INTA e INTI: 60 votos en contra, 9 a favor, 1 abstención.

  • Organismos de cultura: 57 en contra, 13 a favor, 1 abstención.

  • Banco de Datos Genéticos: 58 en contra, 12 a favor, 1 abstención.

  • Marina Mercante (DNU): 55 en contra, 13 a favor, 3 abstenciones.

  • Vialidad Nacional: 50 en contra, 10 a favor, 1 abstención.

El rechazo fue celebrado por distintos sectores opositores. El peronista Pablo Bensusán afirmó que terminar con instituciones como el INTA significaba “destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo”.

Por su parte, el senador radical Pablo Blanco afirmó que las reformas equivalían a eliminar un problema en lugar de solucionarlo, comparándolo con “pegarle un tiro al enfermo para que no gaste dinero”.

Esta derrota legislativa se suma a otros reveses recientes del Ejecutivo en el Congreso, sumiendo al oficialismo en una creciente presión política.

