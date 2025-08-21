El Senado frenó decretos y rechazó la disolución de Vialidad y otros organismos

En una jornada de fuerte tensión política, el Senado rechazó por amplia mayoría cinco medidas presidenciales : cuatro decretos delegados —aprovisionados por la Ley de Bases— y un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Entre las normativas anuladas se encontraban las que disponían la disolución de Vialidad Nacional , la reestructuración del INTA , el INTI , el Banco Nacional de Datos Genéticos , y modificaciones a organismos culturales, además de un DNU sobre la Marina Mercante.

Las cifras de las votaciones reflejaron el contundente rechazo:

Vialidad Nacional : 50 en contra, 10 a favor, 1 abstención.

Marina Mercante (DNU) : 55 en contra, 13 a favor, 3 abstenciones.

Banco de Datos Genéticos : 58 en contra, 12 a favor, 1 abstención.

Organismos de cultura : 57 en contra, 13 a favor, 1 abstención.

INTA e INTI : 60 votos en contra, 9 a favor, 1 abstención.

El rechazo fue celebrado por distintos sectores opositores. El peronista Pablo Bensusán afirmó que terminar con instituciones como el INTA significaba “destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y desarrollo”.

Por su parte, el senador radical Pablo Blanco afirmó que las reformas equivalían a eliminar un problema en lugar de solucionarlo, comparándolo con “pegarle un tiro al enfermo para que no gaste dinero”.

Esta derrota legislativa se suma a otros reveses recientes del Ejecutivo en el Congreso, sumiendo al oficialismo en una creciente presión política.