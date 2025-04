Estados Unidos reiteró el respaldo: "Argentina merece el apoyo del FMI"

Los motivos El directorio del FMI con Javier Milei (Archivo)

“Pero no todos los países lo merecen. El FMI debe exigir responsabilidades a los países por la implementación de reformas económicas. Y, a veces, el FMI debe decir que no. La organización no tiene la obligación de prestar ayuda a los países que no implementan reformas. La estabilidad económica y el crecimiento deberían ser los indicadores del éxito del FMI, no la cantidad de dinero que presta la institución”, concluyó.

Estados Unidos y su visión de Argentina

Bessent había asegurado que podría otorgarle al gobierno argentino una línea directa de crédito en caso de que hubiera un shock internacional. “Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE”.

Bessent visitó Buenos Aires y se encontró con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, en un almuerzo con ejecutivos del sector privado, y respaldó el plan económico del gobierno. “Al final del día, también contamos con el Fondo de Estabilización Cambiaria. No nos hemos comprometido a formar parte de él, pero podríamos hacerlo”, dijo Bessent.

Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent

“El motivo de mi presencia hoy es que es un día clave. El gobierno de Milei ha implementado tres ajustes, y esto marca el inicio del tercero. Implementaron un importante ajuste fiscal, un importante ajuste monetario y el viernes anunciaron un importante ajuste cambiario”.

“El FMI les ha asignado 20.000 millones de dólares. El Banco Mundial les ha asignado 12.000 millones de dólares, y quería venir hoy para mostrar mi apoyo al presidente Milei y su compromiso con lo que considero histórico para rescatar a Argentina del abismo”, aseguró Bessent.