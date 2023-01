Imágenes claves en el video de uno de los acusados

En la sala se proyectó otra grabación que muestra los momentos previos de la golpiza que se pudo extraer del celular de Lucas Pertossi, uno de los jóvenes imputados por el crimen.

En las crudas imágenes se puede ver a Fernando tirado en el suelo con el torso al desnudo y ya desvanecido, cuando uno de los agresores le propina una patada en la cabeza. Ahí es cuando sus amigos interceden para que no le sigan pegando e intentan levantarlo sin éxito alguno.

Consultado sobre quién le pudo haber pegado a Fernando, Lucas afirmó: “En su momento, en mi declaración (no sé si me puedo referir a ella) pude identificar a alguien por cómo estaba vestido. Ahora no me acuerdo, pero por la forma de la cara y el cuerpo, en base al video que veo ahora, es Luciano Pertossi”.

acusados.jpg

Los más complicados en la causa

Lucas en el video pudo reconocer los momentos de la pelea y en su declaración complicó la situación de cuatro de los imputados: Máximo Thomsen, Enzo Comelli y los hermanos Ciro y Luciano Pertossi.

Él asegura que el que más tiempo golpeó a Fernando fue Máximo y reconoció que Enzo Comelli, otro imputado, fue el que le dio la patada inicial que deja a Fernando en el suelo.

Antes de finalizar, nombra a Luciano Pertossi como el que le dio “la última patada” al joven asesinado y lo señaló también por haberlo agredido a él mismo para evitar que defendiera a su amigo.

Las crudas declaraciones del hecho, por las palabras de su amigo

- “Estábamos hablando y vienen desde mi derecha los imputados a pegarle a Fer. Lo tiraron al piso y le empezaron a dar patadas. Eran cuatro o cinco pegándole".

- “Al principio él llegó a poner las manos y a levantarse parcialmente, y ahí ya le dieron patadas y no hubo acto de defensa”.

- “‘Paren, por favor’, les dije. Y ahí uno de ellos me pegó y me tiró encima de un capot”.

lucas filardi.jpg