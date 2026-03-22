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22 de marzo de 2026 - 17:25
Sociedad.

Fin de semana largo: cómo tener efectivo además de los cajeros en Argentina

En fin de semana largo, además de los cajeros automáticos, se puede sacar dinero en supermercados, Rapipago, Pago Fácil y comercios con billeteras virtuales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cómo extraer efectivo en Fin de Semana Largo

Cómo extraer efectivo en Fin de Semana Largo

En este fin de semana largo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, muchas personas suelen organizarse con tiempo para no quedarse sin efectivo. El martes 24 de marzo es feriado nacional y el lunes 23 fue definido como día no laborable con fines turísticos, por lo que durante esos días la atención presencial en bancos quedará interrumpida y los usuarios deberán apoyarse en cajeros automáticos, home banking y alternativas de extracción en comercios.

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Según la información difundida en estos días, las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante el fin de semana extendido, aunque seguirán funcionando los cajeros automáticos, las transferencias por canales digitales, los pagos electrónicos y las operaciones por billeteras virtuales. Por eso, una de las recomendaciones principales es anticipar retiros o conocer otras vías para sacar dinero si los cajeros están saturados, sin efectivo o lejos del lugar donde uno se encuentra.

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En los supermercados, en el momento de pago con tarjeta se puede pedir retirar efectivo de la cuenta.

En los supermercados, en el momento de pago con tarjeta se puede pedir retirar efectivo de la cuenta.

Supermercados y comercios: una alternativa cada vez más usada

Una de las opciones que más se consolidó en los fines de semana largos es la extracción de dinero en supermercados y comercios adheridos. En Jujuy, por ejemplo, ya se venía recomendando esta modalidad durante otros feriados extendidos, justamente para evitar depender únicamente de los cajeros automáticos.

En el caso de Mercado Pago, el usuario puede entrar en la app, tocar la opción “Sacar” y elegir en el mapa el comercio donde quiere hacer la extracción. Esta posibilidad está disponible en cadenas como Carrefour, Coto, Día, Diarco, además de farmacias, estaciones de servicio y algunas cadenas de comida rápida. En ciertos locales hace falta hacer una compra, mientras que en otros solo alcanza con pedir la extracción en caja. El monto máximo informado para esta modalidad con tarjeta es de $170.000 por operación, aunque depende del efectivo que tenga disponible cada comercio.

Estaciones de servicio y otros puntos habilitados

Las estaciones de servicio también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo en caja al pagar con tarjeta de débito. El cliente puede solicitar el monto al momento de abonar una compra y recibir el dinero en el mismo lugar, siempre sujeto a la disponibilidad del comercio.

Además, numerosos locales adheridos a redes de cobro electrónico permiten extraer dinero al pagar con tarjetas de débito o prepagas. El tope por operación puede alcanzar los $170.000, aunque depende del límite de la cuenta y del efectivo disponible en el punto de venta.

Estaciones de servicio.
Adem&aacute;s de los cajeros autom&aacute;ticos, hoy hay varias maneras de tener efectivo durante un feriado largo: supermercados, farmacias, estaciones de servicios, locales de cobro y comercios con billeteras virtuales se transforman en aliados clave

Además de los cajeros automáticos, hoy hay varias maneras de tener efectivo durante un feriado largo: supermercados, farmacias, estaciones de servicios, locales de cobro y comercios con billeteras virtuales se transforman en aliados clave

Rapipago, Pago Fácil y billeteras virtuales

Otra vía muy usada para contar con efectivo en estos días es acercarse a un local de Rapipago o Pago Fácil. Desde la app de Mercado Pago también se puede generar un código de extracción, que luego debe presentarse en caja junto con el DNI físico. La plataforma permite retirar una suma menor si el local no tiene el monto exacto pedido, y el límite diario difundido para esta alternativa es de hasta $200.000.

A esto se suma una tercera opción: la extracción al momento de pagar con la tarjeta prepaga física de Mercado Pago en comercios adheridos. Es una herramienta útil para quienes están de viaje o quieren resolver una compra y, al mismo tiempo, llevarse efectivo sin pasar por un cajero.

El objetivo es disputar más terreno frente a la banca tradicional y otras plataformas digitales.
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Qué conviene tener en cuenta

Con bancos cerrados y mucha circulación de personas por el fin de semana largo, la recomendación más práctica es no esperar al último momento. Retirar algo de dinero antes, llevar más de un medio de pago y revisar qué comercios cercanos permiten extracción puede evitar demoras o complicaciones. También conviene confirmar horarios de atención en Rapipago o Pago Fácil y verificar en la app qué puntos de retiro aparecen habilitados en la zona.

Además de los cajeros automáticos, hoy hay varias maneras de tener efectivo durante un feriado largo: supermercados, farmacias, estaciones de servicios, locales de cobro y comercios con billeteras virtuales se transforman en aliados clave cuando el sistema bancario no atiende de manera presencial.

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