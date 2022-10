Gimnasia-Boca: el jefe del operativo se negó a declarar

Martín Almirón detalló que "la muerte de Regueiro fue producida por un mecanismo no violento y a consecuencia final de "un paro cardiorrespiratorio no traumático".

"Esto no quita responsabilidades de otro tipo, ni significa que la policía haya actuado bien, pero la causa de muerte fue el paro cardíaco", aclaró el fiscal.

El camarógrafo también quedó detenido

El oficial Nahuel Falcón, quién está acusado de disparar contra un camarógrafo de la señal TyC Sports durante el operativo realizado, manifestó ante la fiscalía de Martín Almirón no haber apuntado al trabajador de prensa. En breves declaraciones que formuló a la fiscalía, habría señalado que: “decidí disparar para evitar mayores disturbios” e insistió no haber visto al camarógrafo que recibió tres impactos de balas de goma y en su momento contó que “el policía me vio y me disparó”. Tanto Gorbarán como Falcón prosiguen detenidos y a disposición de la justicia, mientras la investigación continúa.

El jefe del operativo de Gimnasia-Boca es acusado del cargo de "estrago doloso seguido de muerte"; en tanto Falcón está imputado por "lesiones calificadas" al camarógrafo Rivero, quien cumplía tareas de cobertura de los disturbios en las inmediaciones del Juan Carmelo Zerillo. Son los únicos detenidos en la causa que está caratulada como "Averiguación de causal de muerte", que se inició el jueves, tras los graves incidentes en la cancha de Gimnasia.

El partido con Boca debió suspenderse a los 9 minutos, a raíz de los gases lacrimógenos que arrojó la policía bonaerense fuera del estadio, hecho que provocó la desesperación del público que ocupaba las tribunas.