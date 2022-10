Berni responsabilizó a Gimnasia por la sobreventa de entradas

" El club paga un operativo para 'tantas' entradas vendidas. Quien organiza el partido de fútbol es el club y tiene que hacerse responsable como cualquier evento. El operativo es para controlar los alrededores del estadio, no lo que pasa adentro, por eso no hay dentro, hay la mínima cantidad para garantizar la seguridad de los jugadores y el árbitro", declaró en un principio el ministro bonaerense. "Habían 350 policías contratados, pero venden entradas de más" expresó Berni.

"Yo reniego del fútbol por estas cosas . Cuando tienen que controlar las entradas mágicamente se quedan sin internet, no las pueden controlar, empiezan los empujones y entonces nadie es responsable, siempre es la policía. No digo que no tenga responsabilidad. Cuándo los afiliados y las personas que quieren disfrutar del fútbol van echar a patadas con los que hacen negocios con la vida de los demás. Con Pellegrino voy a hacer la denuncia penal que corresponde" , continuó.

Berni, sobre el camarógrafo herido y el hincha de Gimnasia que murió

"Camarógrafo o no, ningún policía puede tirar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder. En este momento, lo primero que hicimos fue reestablecer el órden alrededor del estadio y evacuar a la gente. Era un caos, 30 mil personas aspirando gases lacrimógenos", afirmó Sergio Berni.

A QUEMARROPA



El momento en el que un policía mira a cámara y le dispara adrede al camarógrafo de TycSports.



Lo mismo sucedió contra los hinchas de Gimnasia.



Vergonzoso accionar de la policía Boanerense en el encuentro vs #Boca







pic.twitter.com/zxLbWTD1Zq — Liga Argentina de Futbol (@LAF_Mundial) October 7, 2022

"Defensa Civil pudo evacuar el estadio sin que pudieran chocarse con los violentos que intentaban romper el estadio para entrar. La segunda prioridad era atender a los heridos, que se decía que eran muchísimos. Lamentablemente hay que informar el fallecimiento de una persona de 56 años que tenía un problema cardíaco. No es culpa de nadie, hay una responsabilidad porque es una muerte que se podía haber evitado. Aparte está la justicia trabajando de oficio para determinar la responsabilidad de lo que pasó", completó.

"No hay que ser experto en seguridad para saber que no hay que tirar tantos gases lacrimógenos afuera del estadio. Vamos a investigar a ver lo que pasó y hay un responsabel que tendrá que rendir cuentas. Voy a investigar quién dio la órden de tirarlos. El ingreso al estadio lo maneja el club", aseveró más tarde. "Yo no participo de los operativos policiales en el fútbol, me hice presente porque era un descontrol. A partir de que hemos normalizado la situación investigaremos lo que pasó. La prioridad son los heridos, que la gente se pueda ir de la mejor forma a su casa e investigaremos qué es lo que pasó", concluyó.