domingo 12 de octubre de 2025

12 de octubre de 2025 - 09:50
Hoy es el día del Farmacéutico

Se recuerda la creación de la Confederación Farmacéutica Argentina, que reúne a los colegios y asociaciones farmacéuticas de todo el país.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Día del Farmaceútico

Se conmemora el Día del Farmacéutico Argentino, una jornada dedicada a reconocer la labor esencial de estos profesionales en la salud pública del país. La fecha coincide con la fundación, el 12 de octubre de 1935, de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), entidad que agrupa a los colegios, federaciones y asociaciones provinciales farmacéuticas a nivel nacional.

Los farmacéuticos cumplen una función estratégica en el sistema sanitario argentino. Más allá de interpretar recetas y asesorar a los pacientes que acuden a las farmacias, suelen ser el primer punto de contacto ante emergencias menores, previniendo errores y ofreciendo información precisa para el uso correcto de medicamentos y tratamientos. Su trabajo contribuye directamente a la salud de la población, incidiendo también en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos y productos sanitarios.

Farmaceúticos

Asistencia sanitaria integral

Además, los farmacéuticos participan activamente en la formación de nuevas generaciones de profesionales y en la asistencia sanitaria integral. La historia de esta profesión en Argentina se remonta a la época colonial, cuando las “boticas” eran establecimientos artesanales donde se preparaban y vendían remedios. Don Agustín Pica fue reconocido como el primer boticario en Buenos Aires en 1770.

La creación de la COFA en 1935 unificó a las diversas asociaciones del país, con Jorge Mullor como su primer presidente, consolidando la profesión en un marco institucional que dio origen a este día de reconocimiento. Además del Día del Farmacéutico Argentino, destacan fechas como el Día Mundial del Farmacéutico (25 de septiembre) y el Día Panamericano de la Farmacia (1 de diciembre), que refuerzan la visibilidad y el valor de esta profesión en distintos ámbitos.

