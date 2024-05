Javier Milei en España: "Estamos domando con mucho éxito la inflación"

“El tipo 1 es cuando hiciste todo bien y le salió mal. El tipo 2 hizo todo mal y le salió mal. Soy economista, que no son personas muy queridas. Por mi especialización uso mucha matemática, o sea que es un segmento más chiquito”, dijo el mandatario nacional.

“Siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo, menos. Y además liberal en un país de zurdos, era imposible. Pero hicieron las cosas tan mal que acá estamos domando con mucho éxito la inflación”, expresó.

"Se pasaron tanto de mambo que hay un presidente libertario", dijo Milei que el sábado tendrá en ese país europeo una reunión con empresarios y con un encuentro con Santiago Abascal, diputado español y presidente del ultraderechista partido Vox.

"El poder es un juego de suma cero, si lo tienen los zurdos no lo tenemos nosotros y eso ellos lo entienden", afirmó Milei al presentar su libro en España. "El cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo”.

“Una de las cosas maravillosas que se dio ahora en Argentina, y que cuando yo lo proponía durante la campaña, era que tenía que haber un ordenamiento en términos ideológicos para que la gente cuando vota sepa lo que vota. Que de un lado queden los colectivistas y del otro los que abrazan las ideas de la libertad, después obviamente que va a haber matices", remarcó Milei.

"En lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo nos gane", concluyó Milei.

Milei y Musk

Milei elogió a Elon Musk tras su reunión del mes pasado. " Una de las cosas más maravillosas que me pasó hablando con Elon Musk es que en un momento me dice: 'Yo me levanto todos los días a ver qué quilombo le puedo solucionar a la gente'. Esto es genial, porque entonces está pensando cómo le puede solucionar problemas a ustedes, entonces, ¿a ustedes qué les importa si gana más plata si les está haciendo la vida mejor?".

Y para criticar al socialismo, volvió al stand up con una broma. "El socialismo eso es lo que hace, es como el chiste en el que hay dos personas, A y B; A está feliz con una oveja y a B se le presenta el Creador y le dice: 'Te doy lo que quieras'. Porque estaba profundamente de que A tuviera una oveja. Entonces el tipo qué le pidió, ¿10 ovejas, 100 ovejas? No, que se muera la oveja de A, eso es el socialismo, por eso se hunde", señaló Milei que fue aplaudido.

Milei: "La idea de la Justicia social es una idea de resentidos y envidiosos"

"Cuando uno se vuelve muy exitoso, es cuando aparecen las nefastas ideas socialistas basadas en el odio, la envidia, el resentimiento, en el trato desigual ante la ley, ellos tampoco no tienen problema en asesinar gente, cargan en su haber 150 millones de muertos", lanzó Milei.

"La idea de la Justicia social es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, genera violencia. Para hacer esa política redistributiva le tiene que robar a uno para dárselo al otro, es aberrante la idea de la Justicia Social y el correlato es que el que tenía que invertir no termina invirtiendo y estamos todos peor", dijo el Presidente.

La situación en Argentina

"Cuando hacemos el ajuste, la única chance que había era de shock. La base empírica demuestra que todos los planes de shock, sacando el del '59, todos fueron expansivos ye exitosos y para hacer gradualismo hay que tener financiamiento y tampoco lo teníamos”, indicó.

“Soy un enamorado del shock, pero tampoco había otra alternativa, no me voy a hacer el agrandado ahí porque tampoco tenía nada, estaba bailando con la que quería", destacó el presidente en la presentación de su libro en España.

Javier Milei, la Les Bases y su gobierno

"Van a tardar más o menos pero van a salir", dijo sobre la debatida Ley Bases y agregó: "Y se vienen tres mil más". Además afirmo que "no crean que a los políticos les interesa que ustedes estén mejor, es mentira”, y dijo que “hay que llegar a situaciones muy límite como a la que llegamos nosotros y en esa carambola aparecimos”.

La economía

"Más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y se empieza a ver que la economía tocó un piso entre marzo y abril, ya hay indicadores que muestran que la economía se está recuperando. Decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible pero uno tiene que tener el coraje", destacó.