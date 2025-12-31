Javier Milei: "Vayamos por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"

Javier Milei y el mensaje de por fin de año

Javier Milei dejó un mensaje de fin de año a los argentinos antes de la llegada del 2026, donde destacó las metas alcanzadas por su Gobierno en la primera mitad del mandato. "Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña" , dijo.

Mensaje. Javier Milei y las fiestas: "Feliz Navidad en libertad y abróchense los cinturones"

"Estamos empezando a crecer" , marcó el Presidente en el mensaje publicado en sus redes sociales. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó.

"Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad , hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer", agregó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LoloLiberal (@lolo_liberal)

Milei aludió a la celebración de esta noche y dejó su mensaje para los argentinos. "Les quiero desear felices fiestas", expresó y cerró: "Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo".

El fin de año de Javier Milei

El mandatario nacional recibirá el año nuevo en la residencia de Olivos, aunque se desconoce si recibirá invitaciones o estará solo. Desde el entorno presidencial evitaron dar precisiones sobre si el mandatario recibirá invitados para la llegada de 2026 o si pasará la noche sin compañía.

En Navidad también permaneció en la residencia oficial y aprovechó la fecha para difundir un mensaje político, en el que anticipó una profundización del rumbo adoptado por su administración, donde prometió “muchas más reformas. Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”.