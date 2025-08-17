domingo 17 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de agosto de 2025 - 08:45
Recordatorio.

José de San Martín: legado eterno en un nuevo aniversario de su partida

Hoy se recuerda un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín, prócer y figura clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín

Un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín

José de San Martín, conocido como el “Padre de la Patria” en Argentina, murió un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Su vida estuvo marcada por la lucha por la independencia de los pueblos americanos frente al dominio colonial español, y su actuación estratégica y humana lo convirtió en un líder respetado y admirado. Su legado trasciende la historia y sigue siendo un símbolo de libertad, valentía y compromiso con la soberanía nacional.

Lee además
6 de cada 10 automovilistas cambiaron a un seguro de auto mas economico
Argentina.

6 de cada 10 automovilistas cambiaron a un seguro de auto más económico
Jubilaciones en septiembre en Argentina (Foto ilustrativa)
ANSES.

Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

José de San Martín
José de San Martín, padre de la Patria.

José de San Martín, padre de la Patria.

En distintas ciudades del país y la región, se desarrollan actos oficiales y actividades conmemorativas para rendir homenaje a su figura. Organizaciones civiles y autoridades recuerdan su valentía, visión y el espíritu de sacrificio que lo llevó a batallas históricas como la de San Lorenzo y la Campaña Libertadora de los Andes.

Oportunidad para reflexionar

El aniversario también es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que San Martín representó: la unidad latinoamericana, la justicia y la dedicación al bien común. En un contexto actual, su figura invita a repensar la construcción de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y el respeto mutuo.

En este día, el país recuerda con respeto y orgullo al General José de San Martín, cuyo aporte fue fundamental para la independencia y el desarrollo de la nación, y cuya memoria permanece viva como una inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Tumba de San Martín
Tumba del general José de San Martín en la Catedral de Jujuy.

Tumba del general José de San Martín en la Catedral de Jujuy.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

6 de cada 10 automovilistas cambiaron a un seguro de auto más económico

Cómo quedan las jubilaciones en septiembre tras el dato de la inflación

Ni Chaco, ni Jujuy: hace unas escapadas a este pueblo que sorprende con su suelo rojo

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos suspendió la orden de entregar las acciones

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 15 de agosto

Lo que se lee ahora
6 de cada 10 automovilistas cambiaron a un seguro de auto mas economico
Argentina.

6 de cada 10 automovilistas cambiaron a un seguro de auto más económico

Por  Analía Farfán

Las más leídas

Cortes de luz en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Atención.

Habrá cortes de luz programados para este domingo: los detalles en la nota

El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
Streaming.

¿Habrá segunda temporada de En el barro de Netflix?

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño
Indignante.

Entraron a robar juguetes y golosinas a una Iglesia: iban a ser donados por el Día del niño

Falleció el acto Alberto Martín
Triste noticia.

Falleció el actor Alberto Martín

Importante operativo policial en la ciudad e interior
Jujuy.

Operativo policial: 24 detenidos y secuestro de un motovehículo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel