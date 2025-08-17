José de San Martín: legado eterno en un nuevo aniversario de su partida

Un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín

José de San Martín, conocido como el “Padre de la Patria” en Argentina, murió un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Su vida estuvo marcada por la lucha por la independencia de los pueblos americanos frente al dominio colonial español, y su actuación estratégica y humana lo convirtió en un líder respetado y admirado. Su legado trasciende la historia y sigue siendo un símbolo de libertad, valentía y compromiso con la soberanía nacional.

José de San Martín José de San Martín, padre de la Patria. En distintas ciudades del país y la región, se desarrollan actos oficiales y actividades conmemorativas para rendir homenaje a su figura. Organizaciones civiles y autoridades recuerdan su valentía, visión y el espíritu de sacrificio que lo llevó a batallas históricas como la de San Lorenzo y la Campaña Libertadora de los Andes.

Oportunidad para reflexionar El aniversario también es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que San Martín representó: la unidad latinoamericana, la justicia y la dedicación al bien común. En un contexto actual, su figura invita a repensar la construcción de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y el respeto mutuo.

En este día, el país recuerda con respeto y orgullo al General José de San Martín, cuyo aporte fue fundamental para la independencia y el desarrollo de la nación, y cuya memoria permanece viva como una inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Tumba de San Martín Tumba del general José de San Martín en la Catedral de Jujuy.

