Juicio a Sebastián Villa: piden 2 años y 3 meses de prisión

En su alegato ante el Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Claudia Dávalos, el fiscal de juicio Sergio Anauati afirmó que "están acreditados los hechos" que se imputan al futbolista, donde se lo acusa de haber golpeado y amenazado a su ex novia Daniela Cortés en 2020.

Anauti comenzó su alegato diciendo que “es imprescindible que se valore en esta causa que hubo violencia en todas sus formas hacía la mujer”. Luego, amplió aclarando que Villa le dijo en retiradas oportunidades que se vaya de la casa que si no iba a terminar con la vida de ella y de su familia. Además, el fiscal aseguró que se “acreditaron golpes de puño en la frente de la víctima con un anillo que usa el imputado”. El fiscal realizó un análisis de todas las pruebas y concluyó que, esas evidencias, mostraron una “escalada en la violencia”. Para el fiscal primero “empezaron los celos” y luego el Villa “se ponía cada vez más violento, sobre todo cuando tomaba alcohol”.

“La víctima sólo compartió estos actos de violencia con su hermana y su amiga Erika, ya que tenía miedo de lo que Villa pudiera hacerle a su familia en Colombia”, siguió el fiscal en relación a las amenazas que, según declaró Cortes desde el primer día, recibió por parte del futbolista. En este punto, vale aclarar que la víctima dijo en su denuncia que Villa, durante una de las agresiones, tomó su teléfono y la amenazó con llamar a un supuesto sicario en Colombia para que asesine a su familia. Para el fiscal Anauati, según su alegato, esas amenazas quedaron corroboradas.

Anauti solicitó que se condene a la pena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves y amenazas, además de prohibirle que se acerque a la víctima.

villa (3).jpg El juicio a Sebastián Villa continuará el 22 de mayo con el alegato de la defensa, mientras que el 30 podrá dar sus últimas palabras.

Villa ya había negado todas las acusaciones de su ex pareja y la señaló a ella como la responsable. También la acusó de haberle robado dinero. Entre otras cosas, dijo que sufrió “episodios violentos por parte de ella” y que tuvo que “usar camisetas de manga larga” para que sus compañeros “no vean lo lastimado que estaba por los golpes que recibía” en su casa. “Daniela me pedía plata constantemente. Le pagué una operación estética de 14 mil dólares”, fue otra de las frases del delantero. Incluso, la acusó de robo: “Cuando a mí me compró Boca, compré un departamento en Medellín y la familia de Daniela se quedó con ese departamento. De los tres millones que cobré por el pase a Boca, ella se quedó con una parte”.

Hoy, el abogado de Villa, Martín Apolo, pidió que se incorporen una serie de escritos relacionados a las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le realizaron a la víctima. El fiscal se opuso y la jueza decidió un cuarto intermedio de pocos minutos para resolver. Para las 11:25 la audiencia se reanudó con la aceptación de esos escritos y el inicio del alegato del fiscal.