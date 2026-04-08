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8 de abril de 2026 - 20:49
País.

Las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó tras la mejora del clima global

Los mercados reaccionaron con alivio ante la distensión geopolítica en Medio Oriente. Bajó con fuerza el petróleo, repuntaron las bolsas y mejoraron los activos argentinos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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En el plano local, el índice S&P Merval subió 1,3% en pesos y en Wall Street los ADR de empresas argentinas mostraron mayoría de alzas. Entre las subas más destacadas aparecieron Supervielle, con un avance de 7,4%; Banco Macro, con 7,1%; y Grupo Galicia, con 5%. En cambio, las acciones vinculadas al sector petrolero quedaron entre las más afectadas por la fuerte caída del crudo, con bajas para Vista e YPF.

Alivio global y derrumbe del petróleo

Fuente Reuters - Real Time Las acciones y los bonos volvieron a subir
Acciones argentinas.

Acciones argentinas.

La reacción de los mercados estuvo atada a una mejora del contexto externo, después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas que podría derivar en la reapertura del estrecho de Ormuz. En ese marco, Wall Street avanzó entre 2,5% y 2,9%, mientras que las bolsas europeas recuperaron hasta 5%.

Uno de los movimientos más fuertes se vio en el mercado energético. El barril de Brent cayó 12,3%, a USD 95,88, mientras que el crudo Texas retrocedió 15,1%, también hasta la zona de los USD 95 por barril. Ese desplome impactó directamente en las compañías energéticas y petroleras, que fueron las únicas grandes perdedoras de la jornada.

Bonos en alza y baja del dólar

Los títulos públicos en dólares también acompañaron el buen clima financiero, con una suba promedio de 1,1%. En paralelo, el riesgo país medido por JP Morgan cedió 42 unidades y cerró en 570 puntos básicos, luego de tocar un mínimo intradiario de 551.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista bajó cinco pesos y cerró en $1.387,50, en una rueda marcada por una mayor oferta hacia el cierre. El dólar al público en el Banco Nación terminó en $1.410, mientras que el blue también retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1.390 para la venta.

Además, el Banco Central absorbió USD 102 millones con su intervención en el mercado y las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 308 millones, hasta los USD 44.750 millones.

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