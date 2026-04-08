Las acciones argentinas subieron hasta 7% y el riesgo país cayó tras la mejora del clima global

Los activos argentinos tuvieron una rueda positiva este miércoles, en línea con la mejora de los mercados internacionales. El alivio por la distensión geopolítica en Medio Oriente empujó a las bolsas globales, derrumbó el precio del petróleo y favoreció a las acciones y bonos argentinos, mientras el riesgo país retrocedió hasta los 570 puntos básicos.

En el plano local, el índice S&P Merval subió 1,3% en pesos y en Wall Street los ADR de empresas argentinas mostraron mayoría de alzas. Entre las subas más destacadas aparecieron Supervielle, con un avance de 7,4%; Banco Macro, con 7,1%; y Grupo Galicia, con 5%. En cambio, las acciones vinculadas al sector petrolero quedaron entre las más afectadas por la fuerte caída del crudo, con bajas para Vista e YPF.

La reacción de los mercados estuvo atada a una mejora del contexto externo, después del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas que podría derivar en la reapertura del estrecho de Ormuz. En ese marco, Wall Street avanzó entre 2,5% y 2,9%, mientras que las bolsas europeas recuperaron hasta 5%.

Uno de los movimientos más fuertes se vio en el mercado energético. El barril de Brent cayó 12,3%, a USD 95,88, mientras que el crudo Texas retrocedió 15,1%, también hasta la zona de los USD 95 por barril. Ese desplome impactó directamente en las compañías energéticas y petroleras, que fueron las únicas grandes perdedoras de la jornada.

Bonos en alza y baja del dólar

Los títulos públicos en dólares también acompañaron el buen clima financiero, con una suba promedio de 1,1%. En paralelo, el riesgo país medido por JP Morgan cedió 42 unidades y cerró en 570 puntos básicos, luego de tocar un mínimo intradiario de 551.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista bajó cinco pesos y cerró en $1.387,50, en una rueda marcada por una mayor oferta hacia el cierre. El dólar al público en el Banco Nación terminó en $1.410, mientras que el blue también retrocedió cinco pesos y se ubicó en $1.390 para la venta.

Además, el Banco Central absorbió USD 102 millones con su intervención en el mercado y las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 308 millones, hasta los USD 44.750 millones.