"Lázaro Báez apostó por el país", dijo su abogado

Villanueva dijo que expondrá sobre la “amenazas, aprietes y extorsiones” que, según denunció, Lázaro Báez sufrió “dentro del penal de Ezeiza” donde estuvo encarcelado. “Le pedían que se arrepintiera para que involucrara a Cristina Kirchner”, dijo.

El alegato que comenzó a las 9:30, es vía videoconferencia. “Los testigos destrozaron la acusación de los fiscales. Nos llamó la atención escuchar a los fiscales durante 90 horas tratando de ocular las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio. Lázaro, mal que les pese, es inocente de la acusación formulada”, sostuvo.

El abogado defendió al empresario ante el Tribunal Oral Federal 2 y el resto de las partes del juicio, jornadas que se extenderán hasta el miércoles. La defensa adelantó que pedirá que se abra una causa penal contra los peritos Eloy Bona, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de Roberto Panizza, de la Fiscalía, por considerar que cometieron irregularidades en su trabajo.

Causa Vialidad: la defensa de Lázaro Báez sostiene que está demostrada su "inocencia"

Báez está acusado de pasar de ser cajero de banco y monotributista, a dueño de una empresa constructora gracias a la asociación ilícita. La acusación señaló que Báez llegó al mundo de la construcción el 8 de mayo de 2003 cuando fundó Austral Construcciones, pocos días antes que Néstor Kirchner asuma como presidente de la república.

Los abogados defensores de Lázaro Báez aseguran que él “lo que hizo fue apostar al país, la ganancia la reinvirtió en máquinas, en obradores, en acciones en otras empresas para sumar experiencia y apostó a la Patagonia y por su gente. Llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz, le dio trabajo a miles de personas durante 15 años”, sostuvo Villanueva.

La causa

Se juzgan 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz con presuntas irregularidades como sobreprecios, abandono de las pruebas, cobro total de los trabajos cuando no correspondía, entre otras.

Carlos Beraldi con Cristina Fernández de Kirchner.jpg Carlos Beraldi con Cristina Fernández de Kirchner

Los acusados son 13 en total, entre ellos la Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, pero también están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

La defensa de Báez es la novena en alegar. Las ocho anteriores, entre ellas de la Cristina Kirchner, pidieron las absoluciones. Los alegatos es una de las últimas etapas del juicio previo al veredicto que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen previsto dar antes de fin de año.