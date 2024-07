Manuel Adorni: "No nos importa el valor del dólar ni nos ocupa el riesgo país"

Adorni resaltó que la caída abrupta del dólar financiero, observada ayer, sorprendió al Gobierno ya que no hubo intervención directa en el mercado . “Más allá de que sorprendió la abrupta caída de la cotización de los dólares financieros, llamó la atención porque fue ante un anuncio y no hubo ningún tipo de intervención en el mercado ayer”, comentó.

Movimientos en el mercado

El impacto de las nuevas políticas económicas se reflejó rápidamente en el mercado. El dólar libre experimentó una caída de 85 pesos, lo que equivale a un 5,7%, cerrando en $1.415 para la venta, marcando su nivel más bajo desde el 4 de julio. De igual manera, las cotizaciones alternativas del dólar mostraron descensos significativos, con el "contado con liquidación" registrando una baja del 8%, situándose en $1.319. Estas cifras indican una reducción de la brecha cambiaria al 53,3% con un dólar mayorista a $923.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares también mostraron una tendencia negativa en la apertura de los mercados este martes, con una caída superior al 1% según los Globales con ley extranjera en Wall Street. Esta tendencia se reflejó en el riesgo país medido por JP Morgan, que ascendió 52 unidades para la Argentina, alcanzando los 1.608 puntos básicos, el nivel más alto desde el 14 de marzo.

Política monetaria estricta

Adorni reafirmó que el objetivo del Gobierno es terminar con la emisión de pesos, profundizando así la política monetaria restrictiva. “Lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela, todos los días, hasta que terminemos de solucionar el problema, es el peso. Hace muchísimo tiempo que tenemos problemas con el peso”, enfatizó el vocero.

A pesar de la notable caída en las cotizaciones del dólar, Adorni insistió en que el Gobierno no está obsesionado con el valor de la divisa norteamericana ni con el riesgo país. “No le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país”, reiteró.

