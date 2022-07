La renuncia de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía provocaron un aumento exponencial en el dólar blue que llegó a $280 y Marcelo Tinelli no dudó en expresar su preocupación en redes sociales.

Gabriela Cerruti: "El plan económico sigue su rumbo"

Esta mañana la portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, habló de la situación económica y las políticas implementadas. "Estamos creciendo a tasas increíbles, se está achicando la desigualdad. La crisis tiene que ver con el crecimiento", dijo la funcionaria.

"Hay mucha gente que no lo siente porque tiene salarios que no les alcanza para pagar el alquiler o llegar a fin de mes, el tema es cómo aceleras o resolvés esta franja que no está sintiendo que la situación económica está mejorando", agregó.

Sale Martín Guzmán entra Silvina Batakis

La renuncia de Martín Guzmán sorprendió a todos el sábado por la tarde pese a que en varias oportunidades se había hablado de su salida.

El país estuvo más de 24 horas sin ministro de Economía mientras el presidente Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y otros funcionarios definían quién ocuparía ese cargo.

Cerca de las 10 de la noche del domingo se confirmó que la designada era Silvina Batakis, quien se desempeñó como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 durante la gestión de Daniel Scioli.