Abrió el mercado tras el cambio en el Ministerio de Economía

El mercado financiero abrió luego de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la llegada a dicho puesto de la economista Silvina Batakis, en medio de la espera por conocer cuál será el nuevo camino que se tome tras dicha modificación. El dólar libre no va a tener números relevantes hasta pasadas las 11,30, y las operaciones con deuda soberana y bonos se verá limitada ya que Wall Street descansa hoy 4 de julio, día de la independencia en los Estados Unidos. No obstante, ya han tenido lugar movimientos de los bonos en Europa y el mercado de dólar futuro inició con mucha actividad del Banco Central, de acuerdo a los operadores.

Luego, Buteler resaltó: “Más allá de la persona elegida, la clave de lo que viene es que vas a hacer de acá a los próximos 18 meses, para que esto no termine de explotar y que realmente puedan llegar a diciembre con con alguna mejora respecto de lo que es la la actualidad. Yo creo que va a pasar por ahí y para eso necesitamos saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que pretende hacer con la deuda, que es lo que pasará con las tarifas. O sea, Guzmán dejó más puertas abiertas de las que recibió y bueno, hay que empezar a ver cómo cómo las va a intentar cerrar esta mujer”.

Los primeros movimientos de precios aún no han generado modificaciones en las cotizaciones de los bonos soberanos, a raíz del feriado estadounidense y lo temprano de la hora. En el continente europeo, los pocos movimientos manifiestan que las posturas de venta y compra de bonos soberanos argentinos en dólares se encuentran entre 20 y 22 centavos por cada dólar, para activos que terminaron el viernes en 23,5 centavos. No se trata propiamente una baja porque aún no se han concretado operaciones, pero los operadores se pararon en principio con recortes de casi 10% para el precio de esos activos.

“Hoy es todo muy chiquito por el feriado en EEUU. Con eso ganan tiempo. Solamente hoy el tipo de cambio oficial y la deuda en pesos tendrán algo de protagonismo”, indicó Leonardo Chialva de Delphos Investment a Infobae. “Creo que mañana los bonos van a seguir por el mismo camino. Con mas intervenciones oficiales para evitar un salto brusco del tipo de cambio”, puntualizó.

Otro mercado que manifiesta movimientos es el de futuros de dólar, en el que en base a los operadores los contratos más cortos amanecieron muy demandados y en el que ventas que atribuyen al Banco Central por ahora evitan una disparada de los precios.

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, descuenta “una reacción de los mercados. La coyuntura tiene gravísimos problemas como para tener una economista que diría yo que es más heterodoxa que ortodoxa cuando el mercado le pide una solución más ortodoxa para corregir los desequilibrios que hay y enderezar el timón. Lo que podemos rescatar es que se logró reemplazar a Guzmán y tener un nombre durante este fin de semana para evitar tener un daño mayor o feriados cambiarios y bancarios”.

La situación requiere primero una solución desde la política donde se encuentren en sintonía los intereses en la coalición de gobierno, cosa poco probable que ocurra por los conflictos internos que se han dado a conocer en el último tiempo. Lleva tranquilidad el hecho de que haya una Ministra de Economía en la que se hayan puesto de acuerdo en su nombramiento. Pero no se trata de una ministra que traerá tranquilidad a los mercados. Estos se encontraban muy esperanzados a que sea una persona que pueda juntar carteras bajo el paraguas de Economía y ser una ministra fuerte para dar lugar a reformas estructurales. La historia sigue.

Para el economista Marcos Buscaglia, los mercados van a reaccionar de mala manera. "Leen esta situación como una capitulación mas que un acuerdo político. Cede la política económica a Cristina Kirchner, porque no lo ven como un giro ortodoxo, sino como el arribo de una política económica kirchnerista, con más gasto público, más emisión monetaria. Se aproximan licitaciones de deuda y el mercado probablemente no le tenga confianza y no pueda renovar todo lo que tiene que no renovar. Todo apunta más emisión y presiona sobre la brecha cambiaria y las reservas. Lejos de moderar expectativas, creo que las va a exacerbar”, concluyó Buscaglia.