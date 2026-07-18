Morosidad: 1,3 millones de argentinos adeudan en bancos y financieras

La morosidad alcanzó un nuevo máximo y encendió señales de alerta sobre la situación financiera de los hogares. El dato más relevante surge de los 1,3 millones de personas que presentan atrasos simultáneos en sus deudas con bancos y entidades no financieras.

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El deterioro de la situación financiera de los hogares volvió a encender una señal de alerta en el sistema económico. Luego de varios meses de expansión del crédito destinado al consumo, los niveles de mora en los préstamos de las familias alcanzaron su punto más alto de los últimos 16 años .

De acuerdo con un informe elaborado por Equilibra, la morosidad del crédito al sector privado —medida sobre aquellos préstamos con atrasos de tres meses o más— se multiplicó por casi cinco en apenas 18 meses . El indicador pasó del 2% registrado en noviembre de 2024 al 9,7% en mayo de 2026 , reflejando un marcado deterioro en la capacidad de pago de los deudores.

La mora mostró un impacto mucho mayor entre las personas físicas que entre las empresas, con niveles del 16,1% frente al 3,5% , respectivamente. A su vez, las entidades no financieras registraron un nivel de incumplimiento considerablemente superior al de las instituciones financieras tradicionales, con una tasa del 30,3% contra el 7,6% .

La situación más crítica aparece entre las personas. La morosidad de los hogares llegó a un máximo histórico tras dispararse desde el 3,4% registrado en noviembre de 2024 hasta el 16,1% en mayo de este año. El nivel actual supera ampliamente el récord anterior de 7,8% de 2019 y refleja el fuerte deterioro de la capacidad de pago de los consumidores.

El informe estima que hay 34,7 millones de adultos en Argentina, de los cuales 20,7 millones —casi el 60%— poseen algún tipo de financiamiento formal, entre préstamos y tarjetas de crédito.

Uno de los datos más relevantes del informe es que 1,3 millones de argentinos presentan atrasos simultáneos tanto con bancos como con entidades no financieras. Este grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que utilizan ambos canales de financiamiento, una situación que Equilibra define como una morosidad “por partida doble”.

A su vez, el mayor nivel de incumplimiento se concentra entre las personas que recurren exclusivamente a entidades no financieras para acceder al crédito. En este segmento, 2,9 millones de clientes registran atrasos sobre un universo total de 5,3 millones de personas, lo que representa una tasa de morosidad superior al 50%.

Morosidad: 5,3 millones de personas tienen deudas impagas

En mayo, la morosidad de la cartera de créditos destinada a los hogares alcanzó el 15,9%, mientras que 5,3 millones de personas registraban al menos una deuda impaga dentro del sistema financiero ampliado.

Los datos surgen de un informe elaborado por la consultora Analytica a partir de información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que refleja el creciente deterioro en la capacidad de pago de las familias.

El estudio contempla los créditos otorgados por bancos, fintech, cooperativas, mutuales, tarjetas de crédito, cadenas de electrodomésticos y fideicomisos financieros.

En conjunto, el análisis abarca a 19,8 millones de personas que cuentan con algún tipo de financiamiento vigente, lo que permite obtener una mirada más amplia sobre el nivel de endeudamiento y la situación de pago de los hogares.