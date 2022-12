Los mensajes del mundo del fútbol y el deporte tras la coronación Argentina

image.png

“Felicidades hermano”, escribió en su cuenta de Twittter Neymar, estrella de la selección brasileña y amigo y compañero de equipo en el París Saint Germain acompañado de un emoji de unos aplausos. La foto, además, es la que el 10 mira enamorado a la Copa del Mundo, mientras en la otra mano sostiene el premio al mejor jugador del torneo.

image.png

Gary Lineker, ex futbolista de la selección inglesa y uno de los que sufrió la Mano de Dios en México 1986, no ocultó su devoción por la Pulga al expresar: “Glorioso. Verdaderamente glorioso. Felicitaciones Argentina. Te lo merecías. Messi se lo merece”.

image.png

Sergio Hernández, ex entrenador de la selección argentina de básquet en el subcampeonato mundial de China 2019, hizo foco en la figura de su colega, pieza clave para gestar este histórico grupo. “¡Gracias Lionel Scaloni! ¡Mis respetos Mister! ¡Gracias al staff de lujo! ¡Impecable en todo sentido!”.

image.png

Siguiendo en el básquet, Facundo Campazzo, próximo fichaje estelar del Estrella Roja de Belgrado, subió una imagen del momento que más soñó Lionel Messi a lo largo de su carrera: besando la Copa del Mundo.

image.png

El tenista británico Andy Murray, por su parte, fue más allá y planteó un interesante interrogante: “¿Es Messi el mejor deportista de todos los tiempos? Olvídate sólo del fútbol. Que hombre”, escribió. “Él es lo que tú quieres que sea, Andy”, le respondió Juan Martín Del Potro junto a una bandera de argentina, una cabra (jugando con la palabra GOAT -El mejor de la historia, en inglés - y una copa).

image.png

Otro ícono de la raqueta como Roger Federer también le dedicó unas palabras al 30 del PSG: “¡Cosas de cuento Argentina! Una y otra vez tú has redefinido la grandeza. Es un privilegio verte. Felicidades Leo y Argentina .Especial e histórico”, sostuvo el suizo.

image.png

La cuenta de la Copa del Mundo tuvo un ingenioso mensaje que rápidamente se volvió viral. Bajo la frase “Papá es un ídolo”, la Pulga aparece con una sonrisa de oreja a oreja mientras abraza a dos de sus tres hijos en el medio del campo de juego.

image.png

Alguno de los equipos que cayeron en camino de la Scaloneta también mostraron su grandeza al felicitar de inmediato al conjunto argentino. “Felicitaciones por ganar la Copa del Mundo, Argentina”, escribieron prácticamente al mismo momento Australia y Países Bajos, quienes quedaron fuera de carrera en octavos de final y cuartos de final, respectivamente.

image.png

El ex arquero Iker Casillas, ex futbolista del Real Madrid y vencedor de la Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010, puntualizó en la gran tarea de Kylian Mbappé en la final: “¡Marcás 3 goles en una final de la Copa del Mundo más otro en la tanda de penaltis y no te llega para ganar el título!”.

“En los tiempos en el que creemos que todo tiene que ser inmediato… aparece un loco que lucha mas de 15 años por alcanzar su sueño. Gracias Leo por demostrarnos que en el fútbol como en la vida vale la pena seguir intentando. Sos campeón del mundo!! Somos campeones del mundo!”, firmó Ricky Álvarez, integrante del plantel de Argentina en Brasil 2014.

James Maddison, hombre del Leicester de Inglaterra, añadió: “Para aquellos que saben de fútbol, saben que el resultado de esta noche no determinó si Messi fue el mejor jugador de todos los tiempos o no. Pero, sin embargo, estoy tan feliz de que lo haya hecho por las personas que pensaron que lo necesitaba, así que ahora no hay debate”.

image.png

Diego Simeone, que estuvo presente en el Lusail Iconic Stadium, también dedicó unas palabras a la camada de futbolistas que logró la Copa del Mundo. “Gracias equipo. Y empiezo de esta manera porque el Mundial se ganó por representar de la mejor manera lo que es estar todos unidos, comprometidos y demostrando con hechos el sentimiento que todos tenemos por la selección argentina”, redactó el entrenador del Atlético de Madrid en sus redes sociales.

image.png

Lebron James fue otro espectador de la consagración de Lionel Messi y lo reconoció como el mejor de todos los tiempos con un simple emoji. “Messi”, simplemente escribió el jugador de Los Ángeles Lakers con cuatro emojis.

image.png

El tenista Stefanos Tsitsipas, que se inclinó por Argentina en la previa de la final, dejó sus impresiones en Twitter. “Messi es invencible. ¡El hombre más feliz de la tierra!”, escribió el griego en sus redes sociales.

image.png

El entrenador español Rafa Benítez fue otro que dejó unas palabras para los flamantes campeones. “Enhorabuena Argentina, al país, los jugadores y todos el staff. Han sido justos vencedores porque han jugado con compromiso, intensidad, equilibrio y calidad. Especial enhorabuena al entrenador Scaloni y sus ayudantes: Ayala, Aimar y Walter Samuel. Excelente trabajo. ¡Disfrutadlo!”, publicó el técnico destacando la tarea del seleccionador oriundo de Pujato.

image.png

Por su parte, la cuenta del Aston Villa enloqueció con la actuación de Emiliano Martínez en la final frente a Francia y mostró los logros de su arquero en las redes oficiales del club: “¡Emi Martínez es un ganador de la Copa del Mundo!”.

image.png