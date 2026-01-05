Murió un hombre al rescatar a una mujer en la quebrada de Yariguarenda

La ciudad de Tartagal atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de un hombre que perdió la vida en la quebrada de Yariguarenda, Salta , luego de arrojarse al agua para rescatar a una mujer que se encontraba en peligro. El episodio ocurrió durante la tarde del pasado 2 de enero en el paraje Virgen de la Peña, un sitio muy concurrido durante jornadas de altas temperaturas.

Redes. Cristina Kirchner condenó la detención de Maduro y afirmó que EE. UU. "volvió a cruzar un límite"

Informe. En Reyes Magos 2026 se gastó casi $60.000 por regalo: qué fue lo más elegido

El hecho tuvo lugar en el sector conocido como “El Chorro”, una zona elegida por familias y grupos de amigos que buscan refrescarse ante el intenso calor que se registra en el norte salteño durante el verano. Allí se produjo la emergencia que terminó con un desenlace fatal.

De acuerdo con información preliminar, el hombre logró cumplir su objetivo y puso a salvo a la mujer, aunque luego no consiguió salir de la corriente y falleció en el lugar.

Según versiones extraoficiales recogidas en la zona, la situación se desató cuando una mujer comenzó a ahogarse mientras se encontraba dentro del cauce de agua. Al advertir lo ocurrido, el hombre se arrojó sin dudar para asistirla.

El rescate se concretó en medio de la corriente y con dificultades propias del lugar, caracterizado por sectores profundos y rocas. La mujer logró salir del agua gracias a la intervención del vecino, quien permaneció varios minutos intentando regresar a la orilla.

Sin embargo, la fuerza del agua le impidió salir y terminó perdiendo la vida ante la mirada desesperada de quienes se encontraban en el lugar.

Intervención policial y tareas en el lugar

Tras el hecho, se dio aviso a los servicios de emergencia y a personal policial, que se trasladaron hasta la quebrada de Yariguarenda. Al llegar, constataron el fallecimiento del hombre y comenzaron con las actuaciones correspondientes.

El cuerpo fue retirado del lugar para las diligencias de rigor, mientras se procuraba preservar la zona donde ocurrió el episodio. Las autoridades iniciaron las tareas investigativas para reconstruir la secuencia de lo sucedido.

El caso quedó registrado como un hecho ocurrido en un contexto recreativo, sin intervención de terceros, de acuerdo con las primeras actuaciones.

Quién era la víctima

Según informó el medio Diario Inclusión, la víctima fue identificada como Benito Quevedo, vecino de Tartagal conocido y apreciado en la comunidad. Sus allegados lo apodaban cariñosamente “Picante”.

La noticia de su fallecimiento generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos expresaron mensajes de despedida y acompañamiento a sus seres queridos.

En los mensajes, Benito Quevedo fue recordado como una persona solidaria y comprometida con su entorno, además de un apasionado del fútbol de veteranos, actividad que formaba parte de su vida cotidiana.