Ni Una Menos: una multitud marchó en distintos lugares del país

Ni Una Menos: marchas y convocatorias en todo el país.

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos , el país volvió a movilizarse este 3 de junio en una jornada cuyo eje principal fue el reclamo contra la violencia de género y los femicidios.

Galería. Las fotos de la marcha de Ni Una Menos en Jujuy

El colectivo feminista volvió a convocar a marchar esta tarde bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a 11 años de la primera movilización surgida tras el femicidio de Chiara Páez. La convocatoria se dio además en un contexto atravesado por el impacto de los crímenes de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.

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Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en la ciudad de Buenos Aires, distintas agrupaciones se movilizaron esta tarde por el centro hasta el Parlamento.

En Argentina hubo un femicidio cada 30 horas en los últimos 11 años

Desde entonces en Argentina hubo 3.205 femicidios, según un informe del Observatorio de las Violencias de género "Ahora Que Sí Nos Ven" (AQSNV), en colaboración con la Universidad Nacional del Delta.

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Del total de femicidios, 3.144 fueron directos y vinculados, 46 fueron transfemicidios y en 15 casos se trató de instigaciones al suicidio. En promedio, un femicida asesinó a una mujer cada 30 horas.

Además, el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. Y el 63% de los casos ocurrió en la vivienda de la mujer o en la que compartía con su agresor.

El registro de AQSNV desde el 1 de enero 2020 al 24 de mayo de 2026, evidenció que en el caso de las víctimas menores a 17 años, el 34,6% de las veces el agresor fue un familiar y el 19,2% fue una expareja.

En cuanto a las víctimas de entre 20 y 41 años, el 42,8% fue asesinada por una pareja y el 29,3% por un familiar.

En cuanto a las mujeres asesinadas mayores de 60 años, desde la organización destacan que si bien el 36% de las veces el femicida fue la pareja, el 25,4% corresponde a un familiar directo, es decir, hijos, nieto, bisnieto.