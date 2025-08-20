Ordenaron detener a Ariel García Furfaro por el caso del fentanilo contaminado

La Justicia Federal dispuso la detención de Ariel García Furfaro, principal imputado en la causa que investiga la fabricación y distribución de fentanilo contaminado. El caso suma casi 90 muertes en hospitales de todo el país.

La orden fue firmada por el juez federal Ernesto Kreplak, a partir de irregularidades detectadas en las pericias y declaraciones de exempleados. También se efectuaron diez allanamientos simultáneos, ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.

image Detalles de la causa del fentanilo contaminado La investigación pone bajo la lupa los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, producidos en diciembre de 2024 en los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, y distribuidos por la droguería Alfarma, propiedad de la madre del empresario. Estos lotes estaban contaminados con bacterias multirresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que provocaron complicaciones en pacientes internados.

Un informe del Cuerpo Médico Forense, presentado recientemente, analizó 20 autopsias y determinó que en al menos 11 casos el fentanilo contaminado constituyó un “nexo concausal”, agravando el estado de salud de los pacientes y acelerando su fallecimiento.

fentanilo contaminado Caso fentanilo contaminado. ¿A quiénes alcanza la orden de detención? Además de GarcíaFurfaro, la medida judicial incluye a varios familiares y ejecutivos vinculados con ambas empresas: Diego y Damián García , hermanos del empresario.

Nilda Furfaro , madre y vicepresidenta/accionista de HLB Pharma.

Javier Tchukran , director general de HLB y Ramallo.

Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio , directores técnicos de Ramallo.

José Antonio Maiorano , director técnico de HLB.

Horacio Tallarico , presidente de Ramallo.

Rodolfo Labrusciano, director suplente de la firma.

