jueves 21 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 20:22
País.

Ordenaron detener a Ariel García Furfaro por el caso del fentanilo contaminado

El caso del fentanilo contaminado suma casi 90 muertes en hospitales de todo el país. También hay otros presuntos responsables.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado.
Fentanilo contaminado: ¿Se registraron casos en Jujuy?
Salud.

Fentanilo contaminado: ¿Se registraron casos en Jujuy?
El Cuerpo Médico Forense entregó el análisis de las primeras 20 históricas clínicas (Fuente Infobae)
Suman nuevas pruebas.

Fentanilo contaminado: el peritaje oficial dice que incidió en 12 muertes de las 20 peritadas

La orden fue firmada por el juez federal Ernesto Kreplak, a partir de irregularidades detectadas en las pericias y declaraciones de exempleados. También se efectuaron diez allanamientos simultáneos, ejecutados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional.

image

Detalles de la causa del fentanilo contaminado

La investigación pone bajo la lupa los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, producidos en diciembre de 2024 en los laboratorios Ramallo S.A. y HLB Pharma, y distribuidos por la droguería Alfarma, propiedad de la madre del empresario. Estos lotes estaban contaminados con bacterias multirresistentes: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que provocaron complicaciones en pacientes internados.

Un informe del Cuerpo Médico Forense, presentado recientemente, analizó 20 autopsias y determinó que en al menos 11 casos el fentanilo contaminado constituyó un “nexo concausal”, agravando el estado de salud de los pacientes y acelerando su fallecimiento.

fentanilo contaminado
Caso fentanilo contaminado.

Caso fentanilo contaminado.

¿A quiénes alcanza la orden de detención?

Además de GarcíaFurfaro, la medida judicial incluye a varios familiares y ejecutivos vinculados con ambas empresas:

  • Diego y Damián García, hermanos del empresario.

  • Nilda Furfaro, madre y vicepresidenta/accionista de HLB Pharma.

  • Javier Tchukran, director general de HLB y Ramallo.

  • Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo.

  • José Antonio Maiorano, director técnico de HLB.

  • Horacio Tallarico, presidente de Ramallo.

  • Rodolfo Labrusciano, director suplente de la firma.

