Fentanilo contaminado: procesaron al dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro

El empresario Ariel García Furfaro afronta su primer traspié en la Justicia : tanto él como su madre y su abuela de 90 años fueron procesados por “ sobrefacturación de importaciones y operaciones comerciales con China por las que declaró un monto falso ante la Aduana , realizadas a través de varias empresas, entre ellas HLB Pharma Group SA , el laboratorio investigado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak , por haber elaborado fentanilo contaminado al que se lo vincula con decenas de pacientes fallecidos ”.

El expediente se encuentra en el Juzgado en lo Penal Económico N.º 2 , conducido por Pablo Yadarola . Junto con Ariel García Furfaro , el proceso judicial también alcanzó a dos integrantes de la conducción de HLB Pharma : su madre, Nilda Furfaro , y su abuela de 90 años, Olga Luisa Arena .

Ambas quedaron involucradas debido a que él mismo las había colocado de manera alternada en la presidencia de la firma . Según declaró el empresario, lo hizo porque atravesaba “ un divorcio complicado ” y aseguraba “no contar con personas de confianza” para asumir ese cargo.

El expediente detalla que, mediante HLB Pharma Group SA y otra sociedad llamada Alpharma , se concretó la importación de equipos destinados a la producción de fármacos provenientes de China . Para esa transacción se presentó ante la Aduana una cifra de 5 millones de dólares , aunque el valor verdadero era apenas de 500.000 dólares .

De acuerdo con la Dirección General de Aduanas, el empresario que había intentado introducir en territorio argentino la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus presentó papeles apócrifos. Los representantes legales de la familia García Furfaro apelaron tanto la resolución de procesamiento como la medida de embargo por 25 millones de pesos.

La acusación, que involucra a su familia, es por “contrabando agravado” a través de HLB Pharma.

En el expediente resultó favorecido Sebastián Nanini, el letrado que, el 28 de marzo de 2025, había adquirido la totalidad de las acciones de HLB Pharma. En la Inspección General de Justicia (IGJ) figura inscripto como presidente de la compañía.

Sin embargo, tras el estallido del caso por el fentanilo letal fabricado el 18 de diciembre de 2024, decidió activar la cláusula de indemnidad que tenía vigente por seis meses y dejó sin efecto la compra. No obstante, como García Furfaro nunca conformó un nuevo directorio, Nanini todavía continúa apareciendo de manera formal como la máxima autoridad de la firma.

Documentación falsa y el rol de Sebastián Nanini

El sumario que analiza las operaciones vinculadas al contrabando agravado alcanza no solo a la familia García Furfaro, sino también a diversos particulares y compañías: Walter Norberto Allocco, Guillermo Enrique Gallo, ALFARMA S.R.L., CIMA Industries Inc. y HLB Pharma Group SA. El expediente ya fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

García Furfaro confirmó que la contaminación del fentanilo fue en el laboratorio.

“En momentos en que se elaboró la partida 31202, la presidenta de la empresa era la abuela de García Furfaro, una jubilada que nunca tomó ninguna resolución ni se la vio en las instalaciones de la planta elaboradora de medicamentos de su nieto”, se indicó.

Otras empresas y directivos bajo la lupa judicial

El magistrado Ernesto Kreplak dispuso la inhibición de bienes y la prohibición de abandonar el territorio argentino para todos los señalados, junto con una veintena de implicados adicionales. En los próximos días, el juez federal con sede en La Plata podría definir la situación procesal de los integrantes del grupo familiar García Furfaro.

El dueño del laboratorio del fentanilo contaminado.

La determinación quedará sujeta a la evaluación que haga el magistrado Kreplak sobre los peritajes efectuados por el Instituto Malbrán, relativos a los lotes de fentanilo adulterados de HLB Pharma y a los hemocultivos de quienes perdieron la vida.

En la jornada de ayer, el juez recibió los informes correspondientes a las primeras veinte historias clínicas de los pacientes fallecidos, confeccionados por el Cuerpo Médico Forense. Dentro de ese conjunto, al menos doce personas presentaron un agravamiento de su estado tras haber recibido la medicación que contenía la presencia de dos bacterias.