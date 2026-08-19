Papelón en el juicio por Maradona: analizaron por error estudios de su padre. 

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona enfrenta un nuevo riesgo de nulidad. A cuatro meses de su inicio, un insólito error volvió a sacudir los tribunales de San Isidro, donde todavía persisten las consecuencias de la anulación del primer proceso.

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Policiales Juicio por la muerte de Maradona: el primer perito de la Junta Médica explicó de qué murió Diego

El nuevo escándalo pone en jaque a la Junta Médica , una prueba clave para la Fiscalía en su acusación contra los siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los expertos habían sostenido que la muerte de Maradona podía haberse evitado a partir del análisis de su historia clínica y diversos estudios.

El error fue detectado durante la última audiencia , cuando Nicolás D’Albora, abogado de Nancy Forlini, señaló una grave irregularidad dentro del expediente . Según advirtió, allí aparecen estudios médicos fechados entre 2012 y 2015 que fueron atribuidos a Diego Maradona, pero que en realidad pertenecían a su padre, “Don Diego” , fallecido en 2015.

El dato surgió durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi , quien se apoyó en análisis de laboratorio para afirmar que Maradona padecía una enfermedad renal crónica. En plena audiencia, D’Albora detectó una inconsistencia: varios de esos estudios estaban fechados en 2015 , cuando Maradona vivía en Dubai , lo que puso en duda que le pertenecieran.

Frente a la irregularidad, la defensa pidió al tribunal que oficie a la prepaga para corroborar el número de socio que figura en los estudios. También solicitó revisar los registros migratorios para establecer si el exentrenador se encontraba en Argentina cuando se realizaron las extracciones.

Los estudios habían sido aportados a la causa por la propia prestadora médica en los comienzos de la investigación, cuando Forlini aún no estaba imputada. Pese a ello, la confusión de identidad permaneció sin ser advertida durante años y atravesó tanto la investigación fiscal como el trabajo de los peritos oficiales.

Los pedidos de nulidad y la postura de la Fiscalía

El hallazgo adquiere especial relevancia porque salió a la luz en la etapa final del juicio y durante las declaraciones de los integrantes de la Junta Médica. Los especialistas habían concluido que un tratamiento adecuado de los antecedentes clínicos podría haber evitado el desenlace fatal.

Por eso, ahora será clave establecer cuántos de los análisis utilizados en sus conclusiones pertenecían efectivamente a Maradona y cuántos a su padre.

El hallazgo generó un fuerte impacto entre las 12 partes del juicio y anticipa una jornada de tensión para este jueves, cuando se retome el debate. Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, reconoció el desconcierto que existe entre los abogados y admitió que no descartan volver a pedir la nulidad del proceso: “Es tan inédito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer”.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren intentaron minimizar el impacto de la irregularidad y aseguraron que no afecta la teoría principal del caso. Según plantearon, se trata de una cantidad reducida de estudios y todos corresponden a análisis de laboratorio.

Además, pusieron en duda la buena fe del abogado de Forlini por sacar a la luz el dato recién en la recta final del debate y deslizaron que la maniobra podría terminar revelando “más delitos”.