Patricia Bullrich increpó a Felipe Miguel: los detalles. 

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich a Miguel cuando el funcionario porteño se acercó a saludarla. Ante la violencia de la reacción, Miguel intenta disimular la situación tratando de abrazarla pero la presidente del PRO se lo impide y sube el tono de sus amenazas ante la desconcertada mirada de otros dirigentes presentes.

El tema que asomaba por debajo del choque fue la decisión del gobierno porteño de retirar las vallas que rodeaban la casa de Cristina Kirchnerdespués de haber acordado un “modus operandi” con funcionarios nacionales, y las duras críticas que lanzó la ex ministra de Seguridad frente a ella. Felipe Miguel fue el encargado de responderle en ese momento.

Ni bien se conoció la noticia, Bullrich salió rápidamente al cruce y Felipe Miguel fue el encargado de responderle en ese momento en donde comentó que “la Ciudad tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad y son episodios de mucha sensibilidad. Lideramos, junto con el equipo de seguridad, ese proceso donde desde el punto de vista político había chicanas y aparecen estos cuestionamientos de estas personas de un mismo espacio”.

La respuesta de Felipe Miguel a Patricia Bullrich

Este martes, Felipe Miguel le respondió a Patricia Bullrich en donde indicó que “me parece un disparate. Estoy convencido de queni la violencia, ni las amenazas, ni las agresiones personales conducen a buen puerto”.

En ese sentido, Miguel relató que “podemos opinar diferente de un tema, pero tenemos que mantener el respeto y que no afecte la relación personal. Siempre respeto la libertad de expresión. Me llamó mucho la atención sobre todo la agresividad de sus expresiones”.

Sobre la escena con Bullrich, el funcionario de Larreta opinó que es de “una violencia que no se condice con personas que están trabajando con una responsabilidad para sacar al país adelante”.

Consultado sobre si el comentario de Bullrich puede explicarse en un posicionamiento electoral, explicó que “a mí no me gusta opinar sobre por qué los demás hacen las cosas que hacen. Esas motivaciones son muy personales”.

Y agregó que “creo que la violencia y las agresiones personales no se justifican. En ese momento consideré que no compartía las críticas y que eran funcionales al kirchnerismo. ¿Qué quiere decir ‘conmigo no se jode’?”.