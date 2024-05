La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiso mostrar que los colectivos circulan en medio del paro general y no pudo porque no tenía saldo en la SUBE.

De no creer.. Patricia Bullrich quiso viajar en colectivo y no pudo: el insólito motivo

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a la calle este jueves 9 de mayo durante el paro general de la CGT, quiso viajar en colectivo pero no pudo porque la SUBE que le presentaron no tenía saldo.

Pero al momento de ir a pagar, se dio cuenta que no tenía saldo suficiente para pagarlo. "No tiene saldo, viejo, sos unos caradura", dijo la funcionaria en tono burlón, al ver que no pudo pagar los más de $270 que cuesta el pasaje tras los aumentos.

Quien no se perdió el momento y realizó una chicana fue Héctor Daer en la conferencia. El co-secretario general de la CGT, dijo que “un dato que quedó con registro fílmico importante, que cuando la ministra de Seguridad subió a un colectivo no solo no tenía saldo, ese es otro dato importante, no había nadie arriba del transporte. No había pasajeros. Hubo transporte y la gente se quedó en la casa”.

image.png

Horas antes, también en Twitter, Bullrich había publicado un mensaje desalentando la adhesión al paro general, expresando: "HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”.

En declaraciones radiales, Bullrich expresó que “desde las 4 de la mañana la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad estamos trabajando para que todo aquel que quiera trabajar lo pueda hacer. Hay muchísimas líneas de colectivos que quieren trabajar. Ya hemos visto actos mafiosos: miguelitos, rotura de vidrios de colectivos que quieren trabajar, bloqueos a empresas”.

Hubo ataques de colectivos en CABA y Jujuy

Este jueves a primera hora, dos colectivos fueron atacados y terminaron con varios vidrios rotos. Esto se dio durante las primeras horas del paro general convocado por la CGT con adhesión de las dos CTA en los barrios porteños de Barracas y Liniers.

image.png

Según relatan fuentes policiales, personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad se trasladó hasta la terminal de la línea 60 en Barracas donde una de las unidades sufrió la rotura de vidrios y el chofer, 44 años, afortunadamente no sufrió heridas y, ante la agresión, volvió a la cabecera.

El otro hecho sucedió en el barrio de Liniers, donde fue dañado un colectivo de la línea 106 que también resultó con varios vidrios rotos y efectivos de la Comisaría Vecinal 9 B acudió hasta la cabecera donde el supervisor señaló que el incidente se produjo minutos después de la medianoche, cuando el colectivo circulaba por la avenida Juan B. Justo y Barragán, en momentos en que la unidad se hallaba sin pasajeros.

Además, en la provincia de Jujuy doce colectivos fueron dañados en la madrugada de hoy mientras realizaban su recorrido por el barrio Alto Comedero. Según indicaron fuentes oficiales, una mujer resultó herida debido a los daños.

Según confirmaron fuentes de la Policía de Jujuy, una mujer resultó lesionada en la línea 48, luego de que la unidad en la que circulaba sufriera daños en avenida Intersindical.

Producto del hecho, tuvieron que ser sacadas de circulación a fin de solucionar y reemplazar las ventanillas que quedaron totalmente destruidas dentro de las unidades.