miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 11:17
Sociedad.

Permiso para que menores viajen al exterior: cuándo es obligatorio y cómo tramitarlo

Los menores de 18 años que viajan al exterior sin uno o ambos padres necesitan una autorización especial. Dónde se pide, qué papeles exigen y cuánto vale.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Permiso de viaje con menores

Si el menor viaja con uno sólo de los padres, hace falta el permiso. 

  • Si viaja con ambos padres: en general no hace falta permiso; alcanza con acreditar el vínculo (DNI/pasaporte del menor y partida de nacimiento o libreta donde figure el nacimiento).

  • Si viaja sólo con uno de los padres: sí necesita la autorización expresa del otro progenitor.

  • Si viaja con un tercero (abuelos, tíos, amigos, tour, etc.): hace falta permiso firmado por ambos padres o por quien tenga la responsabilidad parental.

  • Si viaja solo: se exige una autorización especial donde se detalla quién lo recibe en destino y el lugar al que viaja.

En todos los casos, además del permiso, el menor debe contar con DNI o pasaporte vigente y, si corresponde, visa del país de destino.

Permiso de viaje para menores en el Registro Civil de Jujuy

Permiso de viaje para menores en el Registro Civil de Jujuy

Dónde se tramita el permiso y qué documentos piden

El permiso de viaje se puede gestionar en distintos organismos públicos o ante un escribano. A nivel nacional, las vías más habituales son:

  • Dirección Nacional de Migraciones (sede central o delegaciones del interior).

  • Registros Civiles de las provincias.

  • Defensorías de Niñez, Adolescencia e Incapaces.

  • Juzgados de Paz autorizados.

  • Escribanos públicos (en escribanía o consulados argentinos en el exterior).

Documentación básica que suelen pedir:

  • DNI vigente de los padres y del menor (último ejemplar).

  • Partida de nacimiento actualizada del menor (para acreditar vínculo).

  • Pasaporte del menor si viaja fuera del Mercosur; si va a un país del Mercosur o asociado, en muchos casos alcanza con DNI.

  • Datos del viaje: país de destino, fechas estimadas de salida y regreso.

  • Datos del adulto acompañante (si no es el padre/madre): nombre completo, documento y domicilio, que deben figurar en la autorización.

El trámite es presencial: los progenitores deben firmar frente al funcionario de Migraciones, al juez, defensor o escribano que confecciona la autorización.

Costos y tiempos del permiso de viaje al exterior

Según la información oficial actualizada a octubre de 2025, el permiso tiene tres modalidades, con distintos tiempos y valores:

  • Trámite normal: se entrega en 10 días hábiles$10.000.

  • Trámite exprés: se entrega en 48 horas hábiles$20.000.

  • Trámite “al instante” (en algunas sedes y con cupo): se entrega en menos de 2 horas$30.000.

Estos valores corresponden al sistema de autorizaciones emitidas por Migraciones y organismos públicos detallados en Justicia.ar; los honorarios de escribanos pueden ser mayores y se fijan de forma independiente por cada Colegio profesional.

Por eso, si se viaja en temporada alta o con mucha demanda de trámites, se recomienda pedir turno con anticipación y no esperar a los últimos días.

Claves antes de viajar con menores

A modo de resumen, si estás organizando un viaje al exterior con chicos, tené en cuenta:

  • Revisar que el DNI o pasaporte del menor estén vigentes.

  • Definir con tiempo quién viaja con el chico (ambos padres, uno solo o un tercero).

  • Si no viajan los dos padres, tramitar la autorización por escrito.

  • Llevar siempre originales y copias de la documentación.

  • Verificar también si el país de destino exige visa o requisitos extra (seguro médico, formularios, etc.).

Con todo en regla, el cruce por Migraciones suele ser más rápido y evitás demoras o, en el peor de los casos, que el menor no pueda salir del país por falta de papeles.

