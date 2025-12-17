Permiso para que menores viajen al exterior: cuándo es obligatorio y cómo tramitarlo

Si viaja con ambos padres: en general no hace falta permiso; alcanza con acreditar el vínculo (DNI/pasaporte del menor y partida de nacimiento o libreta donde figure el nacimiento).
Si viaja sólo con uno de los padres: sí necesita la autorización expresa del otro progenitor.
Si viaja con un tercero (abuelos, tíos, amigos, tour, etc.): hace falta permiso firmado por ambos padres o por quien tenga la responsabilidad parental.
Si viaja solo: se exige una autorización especial donde se detalla quién lo recibe en destino y el lugar al que viaja.
En todos los casos, además del permiso, el menor debe contar con DNI o pasaporte vigente y, si corresponde, visa del país de destino.
Dónde se tramita el permiso y qué documentos piden
El permiso de viaje se puede gestionar en distintos organismos públicos o ante un escribano. A nivel nacional, las vías más habituales son:
Dirección Nacional de Migraciones (sede central o delegaciones del interior).
Registros Civiles de las provincias.
Defensorías de Niñez, Adolescencia e Incapaces.
Juzgados de Paz autorizados.
Escribanos públicos (en escribanía o consulados argentinos en el exterior).
Documentación básica que suelen pedir:
DNI vigente de los padres y del menor (último ejemplar).
Partida de nacimiento actualizada del menor (para acreditar vínculo).
Pasaporte del menor si viaja fuera del Mercosur; si va a un país del Mercosur o asociado, en muchos casos alcanza con DNI.
Datos del viaje: país de destino, fechas estimadas de salida y regreso.
Datos del adulto acompañante (si no es el padre/madre): nombre completo, documento y domicilio, que deben figurar en la autorización.
El trámite es presencial: los progenitores deben firmar frente al funcionario de Migraciones, al juez, defensor o escribano que confecciona la autorización.
Costos y tiempos del permiso de viaje al exterior
Según la información oficial actualizada a octubre de 2025, el permiso tiene tres modalidades, con distintos tiempos y valores:
Trámite normal: se entrega en 10 días hábiles – $10.000.
Trámite exprés: se entrega en 48 horas hábiles – $20.000.
Trámite “al instante” (en algunas sedes y con cupo): se entrega en menos de 2 horas – $30.000.
Estos valores corresponden al sistema de autorizaciones emitidas por Migraciones y organismos públicos detallados en Justicia.ar; los honorarios de escribanos pueden ser mayores y se fijan de forma independiente por cada Colegio profesional.
Por eso, si se viaja en temporada alta o con mucha demanda de trámites, se recomienda pedir turno con anticipación y no esperar a los últimos días.
Claves antes de viajar con menores
A modo de resumen, si estás organizando un viaje al exterior con chicos, tené en cuenta:
Revisar que el DNI o pasaporte del menor estén vigentes.
Definir con tiempo quién viaja con el chico (ambos padres, uno solo o un tercero).
Si no viajan los dos padres, tramitar la autorización por escrito.
Llevar siempre originales y copias de la documentación.
Verificar también si el país de destino exige visa o requisitos extra (seguro médico, formularios, etc.).
Con todo en regla, el cruce por Migraciones suele ser más rápido y evitás demoras o, en el peor de los casos, que el menor no pueda salir del país por falta de papeles.