El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas que utilizan los argentinos para guardar sus ahorros y obtener una ganancia sin asumir grandes riesgos . Pero ¿cuánto dinero se puede ganar realmente? Este miércoles 18 de noviembre, una inversión de $1 millón durante 30 días puede generar intereses de hasta $19.726, dependiendo del banco elegido.

La diferencia no es menor. Según las tasas informadas por las entidades financieras, algunas ofrecen un rendimiento anual del 24% , mientras que otras apenas llegan al 16% . Esto significa que, por la misma cantidad de dinero y el mismo plazo, un ahorrista puede recibir hasta $6.575 más si compara las opciones antes de invertir.

En un contexto en el que muchas familias buscan proteger sus ahorros, conocer cuánto paga cada banco permite tomar una decisión más informada.

De acuerdo con el relevamiento publicado este miércoles, cinco entidades ofrecen una tasa nominal anual (TNA) del 24%, una de las más altas del mercado. Se trata de Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera.

Con esa tasa, una persona que deposita $1.000.000 durante 30 días recibe $19.726,03 de intereses y recupera un total de $1.019.726,03 al finalizar el período.

Otros bancos y financieras ofrecen los siguientes rendimientos:

Banco Mariva: 23,5% anual. Ganancia de $19.315,07.

Banco del Sol: 23% anual. Ganancia de $18.904,11.

Banco Voii: 23% anual. Ganancia de $18.904,11.

Banco Credicoop: 18,5% anual. Ganancia aproximada de $15.205.

Banco Galicia: 18,25% anual. Ganancia aproximada de $15.000.

Banco Santander: 17,5% anual. Ganancia aproximada de $14.384.

Banco Patagonia: 16% anual. Ganancia de $13.150,68.

Por ejemplo, si una persona coloca un millón de pesos en una entidad que ofrece el 24% anual, al cabo de un mes obtiene aproximadamente $6.575 más que si elige otra que paga el 16%.

Es importante tener en cuenta que algunas tasas pueden variar según si la persona es cliente del banco, el monto depositado y si realiza la operación de manera presencial o digital.

Cómo calcular cuánto ganás y qué tener en cuenta antes de invertir

Aunque las tasas se expresan de manera anual, eso no significa que el banco pague ese porcentaje completo por mantener el dinero durante un mes. Para conocer la ganancia de un plazo fijo tradicional se utiliza la tasa nominal anual, el monto invertido y la cantidad de días que permanecerá depositado.

Por ejemplo, con una tasa del 24% anual y una inversión de $1.000.000 durante 30 días, el rendimiento estimado es de $19.726. Al finalizar el plazo, el banco devuelve el capital inicial más los intereses generados.

Sin embargo, hay un aspecto fundamental: durante esos 30 días el dinero permanece inmovilizado. Esto significa que el ahorrista no puede retirarlo antes del vencimiento en un plazo fijo tradicional.

Otro dato importante es que la tasa más alta no necesariamente implica una ganancia superior a la inflación. Para saber si realmente se preserva el poder de compra, es necesario comparar el rendimiento obtenido con el aumento de los precios durante ese mismo período.

Según los últimos datos disponibles del Banco Central de la República Argentina, al 16 de noviembre la tasa promedio para plazos fijos de personas humanas se ubicó en el 20,03% anual.

Antes de invertir, se recomienda consultar la tasa vigente en la página oficial o aplicación del banco, verificar las condiciones para clientes y no clientes y comprobar cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

De esta manera, comparar las alternativas puede representar una diferencia concreta en el bolsillo, incluso cuando se trata de una inversión tan habitual como un plazo fijo a 30 días.