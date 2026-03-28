Por qué el bioetanol del NOA se vuelve clave en medio de la suba del petróleo

El aumento del precio del petróleo a nivel global volvió a poner en tensión el valor de los combustibles en Argentina. En las últimas semanas, el barril de crudo superó los 100 dólares, impulsado por el conflicto internacional. En ese escenario, el impacto en el mercado local fue inmediato.

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Política. Para contener la suba de combustibles el Gobierno Nacional habilitó más bioetanol en las naftas

“ Hace 25 días tenemos un conflicto internacional que elevó el precio del petróleo y eso impacta directamente en Argentina ”, explicó el ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, en diálogo con TodoJujuy .

Según detalló Carbajales, los combustibles ya registraron subas del 15% al 20%, aunque podrían haber sido mayores. “ Deberían aumentar por lo menos el doble para alcanzar ese nivel internacional ”, advirtió.

JUAN JOSE CARBAJALES

La decisión del Gobierno: impuestos y bioetanol

Frente a este escenario, el Gobierno tomó dos medidas clave: frenar la actualización de impuestos a los combustibles y habilitar una mayor mezcla de bioetanol en las naftas. Esto permite que las refinadoras puedan llevar el corte hasta el 15%, aunque de manera voluntaria.

“No es una obligación, cada empresa decide si lo aplica”, aclaró Carbajales en relación a la medida recientemente anunciada.

El rol del bioetanol del norte

En este esquema, el NOA —y especialmente provincias como Jujuy, Salta y Tucumán— cobra un rol central. La región es uno de los principales polos de producción de bioetanol a partir de caña de azúcar, con una industria que viene creciendo y abasteciendo buena parte del mercado interno. Ese componente, que se mezcla con la nafta, aparece ahora como una herramienta clave para amortiguar el impacto del petróleo.

Planta de Bioetanol en Jujuy Planta de Bioetanol en Jujuy

¿Baja la nafta? Qué cambia realmente

Uno de los puntos más importantes es entender qué efecto tiene esta medida en el bolsillo. “No es que los precios van a bajar, sino que lo que se busca es evitar que sigan subiendo”, explicó el especialista en diálogo con TodoJujuy.

Además, el bioetanol tiene una particularidad: su precio es regulado por el Estado. “Es una manera de fijar una parte del precio de la nafta”, sostuvo.

Otro factor clave es cómo se forman los precios en Argentina. YPF, que concentra más del 50% del mercado, actúa como referencia para el resto de las empresas, según Carbajales. En este sentido, explicó que en este contexto decidió no trasladar todo el impacto del precio internacional.

En definitiva y tal como sintetizó el ex funcionario, el aumento del bioetanol y la suspensión de impuestos aparecen como herramientas para contener una situación que sigue siendo incierta.