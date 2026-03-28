Por qué el bioetanol del NOA se vuelve clave en medio de la suba del petróleo
El Gobierno habilitó más mezcla en los combustibles para contener subas. El norte argentino aparece como actor central en este escenario por el bioetanol.
Compartí esta nota
El aumento del precio del petróleo a nivel global volvió a poner en tensión el valor de los combustibles en Argentina. En las últimas semanas, el barril de crudo superó los 100 dólares, impulsado por el conflicto internacional. En ese escenario, el impacto en el mercado local fue inmediato.
“Hace 25 días tenemos un conflicto internacional que elevó el precio del petróleo y eso impacta directamente en Argentina”, explicó el ex subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, en diálogo con TodoJujuy.
Según detalló Carbajales, los combustibles ya registraron subas del 15% al 20%, aunque podrían haber sido mayores. “Deberían aumentar por lo menos el doble para alcanzar ese nivel internacional”, advirtió.
“No es una obligación, cada empresa decide si lo aplica”, aclaró Carbajales en relación a la medida recientemente anunciada.
El rol del bioetanol del norte
En este esquema, el NOA —y especialmente provincias como Jujuy, Salta y Tucumán— cobra un rol central. La región es uno de los principales polos de producción de bioetanol a partir de caña de azúcar, con una industria que viene creciendo y abasteciendo buena parte del mercado interno. Ese componente, que se mezcla con la nafta, aparece ahora como una herramienta clave para amortiguar el impacto del petróleo.
Además, el bioetanol tiene una particularidad: su precio es regulado por el Estado. “Es una manera de fijar una parte del precio de la nafta”, sostuvo.
Otro factor clave es cómo se forman los precios en Argentina. YPF, que concentra más del 50% del mercado, actúa como referencia para el resto de las empresas, según Carbajales. En este sentido, explicó que en este contexto decidió no trasladar todo el impacto del precio internacional.
En definitiva y tal como sintetizó el ex funcionario, el aumento del bioetanol y la suspensión de impuestos aparecen como herramientas para contener una situación que sigue siendo incierta.