miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 08:06
radio

Por qué se celebra el 27 de agosto el Día de la Radio

La fecha recuerda la primera transmisión radial realizada en Argentina, cuando un grupo de jóvenes transmitió desde la terraza del Teatro Coliseo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Hoy se celebra el Día de la Radio.

Hoy se celebra el Día de la Radio.

El 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radio, una fecha que homenajea la primera transmisión radial de la historia nacional, realizada en 1920 por un grupo de estudiantes de medicina conocidos como “Los locos de la azotea”. Ese día, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, lograron emitir la ópera Parsifal de Richard Wagner, marcando un antes y un después en la comunicación.

Lee además
Histórica peregrinación desde Lima a Salta por el Señor y la Virgen del Milagro.
Celebración.

Una peregrinación inédita desde Lima hasta Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro
Cronograma de pagos de ANSES en septiembre 2025.
País.

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Los protagonistas de aquella jornada fueron Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, quienes improvisaron un equipo de transmisión con tecnología de la época. Con la antena instalada en el teatro y un transmisor artesanal, alcanzaron a un pequeño grupo de oyentes que contaba con radios de galena, un receptor rudimentario que se usaba en ese entonces.

Aunque al principio el alcance fue limitado, la experiencia se considera el inicio de la radiodifusión argentina y una de las primeras del mundo. Con el tiempo, estos jóvenes se transformaron en referentes de la comunicación y sentaron las bases para el desarrollo de la radio como medio masivo.

Los locos de la Azotea
Los locos de la Azotea.

Los locos de la Azotea.

La radio como parte de la vida cotidiana

Desde aquel histórico 27 de agosto de 1920, la radio se convirtió en un canal fundamental para la información, la cultura y el entretenimiento. Durante décadas, fue el medio que acompañó los grandes acontecimientos del país: desde noticias políticas y deportivas, hasta la música, las radionovelas y los programas de humor.

Aún en la era digital, la radio mantiene un rol clave en la sociedad, adaptándose a las nuevas tecnologías a través de transmisiones online, podcasts y aplicaciones móviles.

La elección de esta fecha busca reconocer el valor de la radio como herramienta de comunicación democrática y accesible, capaz de llegar a todos los rincones del país. Cada 27 de agosto, profesionales, oyentes y medios recuerdan a los pioneros que hicieron posible que las ondas radiales formen parte de la vida diaria de millones de argentinos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Una peregrinación inédita desde Lima hasta Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Cuáles serían las siete maravillas naturales de Argentina según la Inteligencia Artificial

Guillermo Francos se presenta en Diputados en medio de la tensión por el caso ANDIS

Presuntas coimas en Discapacidad: al menos 9 provincias tienen contratos con Suizo Argentina por casi $ 54.000 millones

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos de ANSES en septiembre 2025.
País.

Calendario de ANSES septiembre 2025: cuándo cobro AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

Incendio en Fraile Pintado. video
Fraile Pintado.

Familiares de Tamara Fierro incendiaron la casa de uno de los imputados en pedido de Justicia

La Escuela deEducación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025 video
Innovación.

FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel