Por qué se celebra el 27 de agosto el Día de la Radio

Hoy se celebra el Día de la Radio.

El 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radio, una fecha que homenajea la primera transmisión radial de la historia nacional, realizada en 1920 por un grupo de estudiantes de medicina conocidos como “Los locos de la azotea”. Ese día, desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, lograron emitir la ópera Parsifal de Richard Wagner, marcando un antes y un después en la comunicación.

Los protagonistas de aquella jornada fueron Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, quienes improvisaron un equipo de transmisión con tecnología de la época. Con la antena instalada en el teatro y un transmisor artesanal, alcanzaron a un pequeño grupo de oyentes que contaba con radios de galena, un receptor rudimentario que se usaba en ese entonces.

Aunque al principio el alcance fue limitado, la experiencia se considera el inicio de la radiodifusión argentina y una de las primeras del mundo. Con el tiempo, estos jóvenes se transformaron en referentes de la comunicación y sentaron las bases para el desarrollo de la radio como medio masivo.

Los locos de la Azotea Los locos de la Azotea. La radio como parte de la vida cotidiana Desde aquel histórico 27 de agosto de 1920, la radio se convirtió en un canal fundamental para la información, la cultura y el entretenimiento. Durante décadas, fue el medio que acompañó los grandes acontecimientos del país: desde noticias políticas y deportivas, hasta la música, las radionovelas y los programas de humor. Aún en la era digital, la radio mantiene un rol clave en la sociedad, adaptándose a las nuevas tecnologías a través de transmisiones online, podcasts y aplicaciones móviles. La elección de esta fecha busca reconocer el valor de la radio como herramienta de comunicación democrática y accesible, capaz de llegar a todos los rincones del país. Cada 27 de agosto, profesionales, oyentes y medios recuerdan a los pioneros que hicieron posible que las ondas radiales formen parte de la vida diaria de millones de argentinos.

