Por qué se conmemora el Día del Estudiante

Aunque suele asociarse con la llegada de la primavera y los festejos al aire libre, el Día del Estudiante tiene un trasfondo histórico ligado al expresidente Domingo F. Sarmiento. La efeméride fue establecida en 1902, cuando los estudiantes eligieron recordar el día en que llegaron sus restos a la Argentina, en 1888.

Por qué se conmemora el Día del Estudiante: los detalles El 21 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Estudiante, una jornada que desde hace más de 120 años forma parte de la vida escolar y universitaria del país. Si bien los jóvenes suelen conmemorar la fecha con encuentros al aire libre (sobre todo en la provincia de Jujuy, con actividades en el marco de la FNE), su origen está directamente relacionado con la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula”.

Durante su presidencia, Sarmiento impulsó una profunda reforma educativa: creó más de 800 escuelas, fomentó la capacitación docente, fundó la Biblioteca Nacional de Maestros y promovió la educación pública, gratuita y obligatoria. Gracias a esas políticas, el número de alumnos en el país pasó de 30.000 a más de 110.000.

En 1902, el entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Salvador Debenedetti, propuso instaurar el 21 de septiembre como Día del Estudiante. La fecha fue elegida porque coincidía con la repatriación de los restos de Sarmiento en 1888, diez años después de su muerte en Asunción del Paraguay. Desde entonces, la conmemoración se repite año tras año en todo el país.

Actualmente, los estudiantes secundarios no asisten a clases en este día y suelen reunirse en plazas y parques para celebrar. Algunas universidades también adhieren, otorgando asueto a sus alumnos. Cabe recordar que Sarmiento cuenta con otra fecha en el calendario escolar: el 11 de septiembre, día de su fallecimiento, se celebra el Día del Maestro, en reconocimiento a su aporte fundamental a la educación argentina. Aunque el Día del Estudiante coincide con el inicio de la primavera, ambas fechas no tienen relación directa. Sin embargo, la coincidencia le dio a la efeméride un carácter festivo que mezcla homenaje, recreación y encuentro juvenil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







