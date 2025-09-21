domingo 21 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de septiembre de 2025 - 08:44
Calendario.

Por qué se conmemora el Día del Estudiante: los detalles

Cada 21 de septiembre, los jóvenes celebran el Día del Estudiante, una fecha que recuerda a Domingo Faustino Sarmiento y que desde hace más de un siglo forma parte del calendario educativo y cultural del país.

Por  Agustín Weibel
Por qué se conmemora el Día del Estudiante

Por qué se conmemora el Día del Estudiante

Aunque suele asociarse con la llegada de la primavera y los festejos al aire libre, el Día del Estudiante tiene un trasfondo histórico ligado al expresidente Domingo F. Sarmiento. La efeméride fue establecida en 1902, cuando los estudiantes eligieron recordar el día en que llegaron sus restos a la Argentina, en 1888.

Lee además
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
fne 2025: hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes, dijo martin meyer
Edición 74°.

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

Por qué se conmemora el Día del Estudiante: los detalles

El 21 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Estudiante, una jornada que desde hace más de 120 años forma parte de la vida escolar y universitaria del país. Si bien los jóvenes suelen conmemorar la fecha con encuentros al aire libre (sobre todo en la provincia de Jujuy, con actividades en el marco de la FNE), su origen está directamente relacionado con la figura de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula”.

Durante su presidencia, Sarmiento impulsó una profunda reforma educativa: creó más de 800 escuelas, fomentó la capacitación docente, fundó la Biblioteca Nacional de Maestros y promovió la educación pública, gratuita y obligatoria. Gracias a esas políticas, el número de alumnos en el país pasó de 30.000 a más de 110.000.

En 1902, el entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Salvador Debenedetti, propuso instaurar el 21 de septiembre como Día del Estudiante. La fecha fue elegida porque coincidía con la repatriación de los restos de Sarmiento en 1888, diez años después de su muerte en Asunción del Paraguay. Desde entonces, la conmemoración se repite año tras año en todo el país.

Actualmente, los estudiantes secundarios no asisten a clases en este día y suelen reunirse en plazas y parques para celebrar. Algunas universidades también adhieren, otorgando asueto a sus alumnos.

Cabe recordar que Sarmiento cuenta con otra fecha en el calendario escolar: el 11 de septiembre, día de su fallecimiento, se celebra el Día del Maestro, en reconocimiento a su aporte fundamental a la educación argentina.

Aunque el Día del Estudiante coincide con el inicio de la primavera, ambas fechas no tienen relación directa. Sin embargo, la coincidencia le dio a la efeméride un carácter festivo que mezcla homenaje, recreación y encuentro juvenil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

Homenaje de los estudiantes de Tres Pozos a su antiguo colegio

El Gobierno oficializó la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump

Cristina Kirchner criticó la política económica del Gobierno: "¡Qué olor a default!"

Las más leídas

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda
Solidaridad.

FNE 2025: se les incendió parte de la Carroza y necesitan ayuda

Desfile de Carrozas desde Ciudad Cultural 
Imperdible.

FNE 2025: Así se vivió el desfile doble en Ciudad Cultural con transmisión de Canal 4

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancará a las 19
Ciudad Cultural.

FNE 2025: por el intenso calor, el desfile doble arrancó a las 19

Elección del Paje 10.
Domingo.

FNE 2025: este domingo se realizará la exposición de carrozas y la elección del Paje 10

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025
Ciudad Cultural.

Martu, Tato y Luz se despidieron de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel