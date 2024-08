Qué dijo Manuel Adorni sobre Diego Maradona

Manuel Adorni confirmó que el Gobierno no le quitará la pensión a Alberto Fernández.

Javier Milei y su cercanía con Maradona

Tras el fallecimiento de quien consagró campeona a la Selección Argentina de fútbol en 1986, Milei había escrito en sus redes sociales: “Maradona ha sido un maravilloso futbolista que nos dejó momentos inolvidables, aunque en mi opinión no fue el mejor. A su vez, en lo humano, yo creo que fue criticado injustamente, ya que lo que haya hecho de su vida era un tema de él. Su vida, su propiedad. Por eso me gustó esto”. Y agregó: “Para mí, el mejor que he visto en mi vida ha sido Messi”.

En febrero de este año, el jefe de Estado volvió a hacer mención a su fanatismo por el actual 10 argentino y dijo que su deseo es conocerlo: “¿Lionel Messi? Es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, por escándalo. Hay un trabajo que se llama ‘Messi es imposible’. Es el mejor en todos los aspectos del juego, es un monstruo. Lo mejor de todo es que yo lo decía antes”.

