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17 de octubre de 2026 - 17:05
Argentina.

Qué pasó el 17 de octubre y por qué se celebra el Día de la Lealtad Peronista

Este 17 de octubre se cumplen 81 años de la movilización obrera que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y marcó la política argentina.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
17 de octubre de 1951. Durante la celebracion del Día de la Lealtad, Eva acaba de hablar a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Se abraza a Perón y llora sobre su pecho. El cáncer avanza sobre ella y debe renunciar a su candidatura a vicepresidente.&nbsp; Gentileza: Archivo General de la Nación Foto: Pinélides Fusco

17 de octubre de 1951. Durante la celebracion del Día de la Lealtad, Eva acaba de hablar a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada. Se abraza a Perón y llora sobre su pecho. El cáncer avanza sobre ella y debe renunciar a su candidatura a vicepresidente. 

Gentileza: Archivo General de la Nación Foto: Pinélides Fusco

Este 17 de octubre se cumplen 81 años de la movilización obrera que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y marcó la política argentina.

Este 17 de octubre se cumplen 81 años de la movilización obrera que reclamó la liberación de Juan Domingo Perón y marcó la política argentina.

Las patas en la fuente, imagen histórica del&nbsp;17 de octubre&nbsp;de 1945, fecha fundacional del peronismo.

"Las patas en la fuente", imagen histórica del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo.

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La conmemoración tiene su origen en una manifestación que reunió a miles de trabajadores en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires que exigió la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón, que tuvo lugar el 17 de octubre de 1945, en Buenos Aires.

Aquel día es considerado el nacimiento del peronismo junto con la figura de uno de sus máximos exponentes. Históricamente, fue uno de los momentos más importantes del movimiento obrero argentino.

"Las patas en la fuente", imagen histórica del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo.

"Las patas en la fuente", imagen histórica del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del peronismo.

Qué pasó el 17 de octubre de 1945

Para entender el origen de esta fecha hay que remontarse a los primeros días de octubre de 1945, cuando Juan Domingo Perón ocupaba importantes cargos dentro del gobierno militar encabezado por Edelmiro Farrell. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón había impulsado distintas medidas laborales y construido una relación cercana con sectores sindicales y trabajadores. Sin embargo, su creciente influencia provocó enfrentamientos dentro de las Fuerzas Armadas. En medio de esas disputas, fue obligado a renunciar a sus cargos y posteriormente detenido y trasladado a la isla Martín García.

La noticia de su detención generó una fuerte reacción entre sus seguidores, especialmente en los sectores obreros del Gran Buenos Aires. Durante la mañana del 17 de octubre, grupos de trabajadores comenzaron a movilizarse desde distintas zonas industriales hacia el centro porteño. Con el correr de las horas, la concentración creció hasta ocupar la Plaza de Mayo y sus alrededores. Los manifestantes reclamaban la liberación de Perón y expresaban su respaldo a las políticas laborales que había impulsado.

La presión de la movilización contribuyó a que las autoridades militares aceptaran su liberación. Esa misma noche, Perón apareció en el balcón de la Casa Rosada y se dirigió a la multitud. Aquella imagen se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia política argentina.

Por qué se lo conoce como el Día de la Lealtad

El nombre de la conmemoración hace referencia al respaldo que los trabajadores expresaron hacia Perón durante su detención.

Para el movimiento peronista, la movilización del 17 de octubre representó el comienzo de una relación política y social entre su líder y amplios sectores del movimiento obrero.

Con el paso de los años, la fecha se consolidó como una jornada de identidad partidaria, en la que se recuerdan las ideas y los acontecimientos asociados al nacimiento del peronismo.

Su importancia también se explica por las consecuencias políticas que tuvo aquella manifestación.

Meses después, el 24 de febrero de 1946, Perón ganó las elecciones presidenciales y comenzó su primer mandato.

Desde entonces, el 17 de octubre quedó incorporado a la historia argentina como uno de los acontecimientos centrales del siglo XX, aunque su significado político y sus consecuencias siguen siendo objeto de diferentes interpretaciones.

Día de la Lealtad Peronista: 81 años de una fecha histórica

Este 2026 se cumplen 81 años de aquella movilización de trabajadores.

A lo largo de las décadas, el Día de la Lealtad fue recordado mediante actos, encuentros políticos y actividades de organizaciones sindicales y agrupaciones peronistas.

Más allá de las distintas posiciones políticas, la jornada permite recordar un momento en el que la movilización popular tuvo un papel decisivo en el desarrollo de los acontecimientos nacionales.

El 17 de octubre de 1945 no solo marcó un cambio en la trayectoria de Juan Domingo Perón, sino que también dio origen a un movimiento político que continúa formando parte de la vida institucional y social de Argentina.

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