El Gobierno saca de Casa Rosada el cuadro de Perón y Evita y analiza reemplazarlo por Lionel Messi

En medio de días agitados para el Gobierno Nacional, se dispuso retirar la réplica del célebre cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Salón Eva Perón dentro de la Casa Rosada . De acuerdo con fuentes oficiales, la medida fue impulsada por la Secretaría General de la Presidencia , dirigida por Karina Milei.

Dicho sector del Ejecutivo también ordenó quitar el vinilado con la imagen del glaciar Perito Moreno que se exhibía en la pared principal del mismo pasillo, situado en el ala noreste del primer piso.

La justificación oficial para retirar las reproducciones de Helmut Ditsch y Numa Ayrinhac se centra en la identificación de problemas estructurales que podrían comprometer su correcta exhibición. Además, desde la gestión actual señalan que la exposición constante a las variaciones de temperatura provocadas por los sistemas de aire acondicionado del pasillo podría deteriorar la apariencia de las obras.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo” , admitió un funcionario ante este medio. La obra que retrata a la familia Perón es una reproducción del óleo original de 1948, con dimensiones de 220 centímetros de alto por 150 de ancho , actualmente expuesto en el Museo de la Casa Rosada .

Se trata del último trabajo del artista que logró sobrevivir a la eliminación de la iconografía peronista durante el proceso de “desperonización” tras el golpe de 1955, y que muestra al Primer Mandatario sonriente, con la banda presidencial, acompañado por Eva Duarte de Perón.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

Opciones para reemplazar las obras retiradas

Frente a las paredes vacías, la gestión actual analiza varias opciones para reemplazar las obras retiradas. Desde Balcarce 50 se evalúa la posibilidad de colocar un retrato de algún prócer argentino, mencionando entre los nombres más destacados a Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.

No obstante, la imagen que se impone con mayor fuerza en estos momentos es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el querido ídolo Lionel Messi.

En un intento de reemplazar el vacío con un motivo de peso, desde el Poder Ejecutivo estudian la posibilidad de instalar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, fronterizas con Brasil. La elección de esta obra estaría vinculada a la cercanía del espacio vacío con la oficina del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, la capital de la provincia de Misiones.

La imagen que se impone con mayor fuerza en estos momentos es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo.

Preservación y postura de Helmut Ditsch

A fines de febrero, Helmut Ditsch, creador de la obra “El hielo y la eternidad transitoria”, considerada la más valiosa en la historia del arte argentino, expresó su rechazo a las reformas propuestas sobre la Ley de Glaciares, una de las prioridades del Poder Ejecutivo para el calendario legislativo de 2026, e instó a legisladores y funcionarios a “estar a la altura de las circunstancias”.

“La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial”, explicó el artista en la carta abierta publicada en El Destape.

Con el objetivo de preservar la historia y la coherencia del entorno, las reproducciones retiradas fueron trasladadas al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde permanecerán a la espera de un proceso de conservación.

El ex Museo del Bicentenario se volvió a llamar Casa Rosada a partir de 2024.

De manera similar, la obra original del artista francés, pintor oficial de la familia Perón, fue sometida en 2020 a estudios iniciales de laboratorio y fotografía por el equipo de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, como primer paso para avanzar con su restauración integral.

Con la remoción del retrato, el Poder Ejecutivo suma una nueva medida dentro de la línea iniciada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que en 2024 impulsó un “reordenamiento de los espacios públicos”. Esta acción incluyó la retirada de afiches, fotografías y bustos de Eva Perón y del exmandatario Néstor Kirchner de las oficinas de ANSES.

Continuidad de la línea cultural del Gobierno

La misma lógica se aplicó en febrero de 2025 cuando se retiró la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA, que mostraba a Kirchner el 24 de marzo de 2004, el día en que ordenó bajar del Colegio Militar el retrato del dictador Jorge Rafael Videla. La decisión fue tomada por la Secretaría de Derechos Humanos, entonces bajo la conducción de Alberto Baños.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

La medida se inscribe dentro de un nuevo episodio de la guerra cultural que impulsa Javier Milei, quien se manifiesta como un crítico acérrimo de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, posición que además es reflejada y amplificada por sus colaboradores, legisladores, referentes políticos y seguidores en redes sociales.

“Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, sintetizó el mandatario, resumiento así su intención de cerrar un capítulo del populismo y todo lo que esta corriente representa en el país.