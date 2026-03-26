jueves 26 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de marzo de 2026 - 09:26
Política.

El Gobierno saca de Casa Rosada el cuadro de Perón y Evita y analiza reemplazarlo por Lionel Messi

La réplica de Perón y Evita y el vinil del Perito Moreno fueron retirados de Casa Rosada por “fallas estructurales” y enviados al museo para su resguardo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

En medio de días agitados para el Gobierno Nacional, se dispuso retirar la réplica del célebre cuadro de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón que se encontraba en la antesala del Salón Eva Perón dentro de la Casa Rosada. De acuerdo con fuentes oficiales, la medida fue impulsada por la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei.

Lee además
Cambios enla circulación en la avenida Azopardo y Eva Perón
Atención conductores.

Cambios en la circulación en la avenida Azopardo y Eva Perón
CFK criticó el vínculo del Gobierno con EE.UU. 
Política.

En el Día de la Lealtad Peronista, habló Cristina Kirchner: "80 años después, es Bessent o Perón"

Dicho sector del Ejecutivo también ordenó quitar el vinilado con la imagen del glaciar Perito Moreno que se exhibía en la pared principal del mismo pasillo, situado en el ala noreste del primer piso.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

Motivos técnicos detrás de la remoción

La justificación oficial para retirar las reproducciones de Helmut Ditsch y Numa Ayrinhac se centra en la identificación de problemas estructurales que podrían comprometer su correcta exhibición. Además, desde la gestión actual señalan que la exposición constante a las variaciones de temperatura provocadas por los sistemas de aire acondicionado del pasillo podría deteriorar la apariencia de las obras.

“Se detectaron algunas fallas estructurales, por lo que optamos por reforzarlos y ponerlos al resguardo”, admitió un funcionario ante este medio. La obra que retrata a la familia Perón es una reproducción del óleo original de 1948, con dimensiones de 220 centímetros de alto por 150 de ancho, actualmente expuesto en el Museo de la Casa Rosada.

Se trata del último trabajo del artista que logró sobrevivir a la eliminación de la iconografía peronista durante el proceso de “desperonización” tras el golpe de 1955, y que muestra al Primer Mandatario sonriente, con la banda presidencial, acompañado por Eva Duarte de Perón.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

Opciones para reemplazar las obras retiradas

Frente a las paredes vacías, la gestión actual analiza varias opciones para reemplazar las obras retiradas. Desde Balcarce 50 se evalúa la posibilidad de colocar un retrato de algún prócer argentino, mencionando entre los nombres más destacados a Domingo Faustino Sarmiento, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca.

No obstante, la imagen que se impone con mayor fuerza en estos momentos es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo, el querido ídolo Lionel Messi.

En un intento de reemplazar el vacío con un motivo de peso, desde el Poder Ejecutivo estudian la posibilidad de instalar una gigantografía de las Cataratas del Iguazú, del lado argentino, fronterizas con Brasil. La elección de esta obra estaría vinculada a la cercanía del espacio vacío con la oficina del secretario de Prensa, Javier Lanari, oriundo de Posadas, la capital de la provincia de Misiones.

La imagen que se impone con mayor fuerza en estos momentos es la del capitán de la Selección argentina campeona del mundo.

Preservación y postura de Helmut Ditsch

A fines de febrero, Helmut Ditsch, creador de la obra “El hielo y la eternidad transitoria”, considerada la más valiosa en la historia del arte argentino, expresó su rechazo a las reformas propuestas sobre la Ley de Glaciares, una de las prioridades del Poder Ejecutivo para el calendario legislativo de 2026, e instó a legisladores y funcionarios a “estar a la altura de las circunstancias”.

“La regresión de los glaciares es un hecho y ni la entendible necesidad recaudatoria de los Estados ni el afán de lucro de las empresas deberían sumar una agresión extra a estos ecosistemas tan frágiles y expuestos. Por eso se trata de un decisión crucial”, explicó el artista en la carta abierta publicada en El Destape.

Con el objetivo de preservar la historia y la coherencia del entorno, las reproducciones retiradas fueron trasladadas al Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde permanecerán a la espera de un proceso de conservación.

El ex Museo del Bicentenario se volvió a llamar Casa Rosada a partir de 2024.

De manera similar, la obra original del artista francés, pintor oficial de la familia Perón, fue sometida en 2020 a estudios iniciales de laboratorio y fotografía por el equipo de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, luego de la firma de un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, como primer paso para avanzar con su restauración integral.

Con la remoción del retrato, el Poder Ejecutivo suma una nueva medida dentro de la línea iniciada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, que en 2024 impulsó un “reordenamiento de los espacios públicos”. Esta acción incluyó la retirada de afiches, fotografías y bustos de Eva Perón y del exmandatario Néstor Kirchner de las oficinas de ANSES.

Continuidad de la línea cultural del Gobierno

La misma lógica se aplicó en febrero de 2025 cuando se retiró la gigantografía ubicada en el patio de la exESMA, que mostraba a Kirchner el 24 de marzo de 2004, el día en que ordenó bajar del Colegio Militar el retrato del dictador Jorge Rafael Videla. La decisión fue tomada por la Secretaría de Derechos Humanos, entonces bajo la conducción de Alberto Baños.

El Gobierno retiró un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada.

La medida se inscribe dentro de un nuevo episodio de la guerra cultural que impulsa Javier Milei, quien se manifiesta como un crítico acérrimo de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, posición que además es reflejada y amplificada por sus colaboradores, legisladores, referentes políticos y seguidores en redes sociales.

“Me encataría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”, sintetizó el mandatario, resumiento así su intención de cerrar un capítulo del populismo y todo lo que esta corriente representa en el país.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cambios en la circulación en la avenida Azopardo y Eva Perón

En el Día de la Lealtad Peronista, habló Cristina Kirchner: "80 años después, es Bessent o Perón"

Declaró Cristina: "Con este Poder Judicial me puedo morir presa"

Ezequiel Atauche destacó el rol del Congreso en la transformación de la Argentina

CEDEMS aseguró que el paro docente tuvo entre 60% y 65% de acatamiento en Jujuy

Lo que se lee ahora
Ezequiel Atauche: “El Congreso es clave en la transformación que vive la Argentina”  
Política.

Ezequiel Atauche destacó el rol del Congreso en la transformación de la Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige
Jujuy.

Hay anuncio de alerta amarilla para Jujuy: cuándo y para qué zonas rige

Mujer y dos menores desaparecidos: habló la hermana
Policiales.

Habló la hermana de la mujer desaparecida con sus hijos y reveló dónde estarían

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa video
Jujuy.

Habló el hermano del soldado asesinado en Abra Pampa y contó cómo sobrevivió al ataque

Noelia Castillo, la española que recibirá eutanasia por depresión.
Mundo.

La dura historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española que recibirá mañana la eutanasia

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: ya es el sexto en lo que va de marzo
Jujuy.

Nuevo aumento de combustibles en Jujuy: estos son los valores actualizados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel