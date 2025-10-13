Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 13 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

En el primer lugar se ubicó el 76, cuyo significado en los sueños corresponde a “Las llamas”.

3° 8587

4° 9129

5° 6568

6° 7322

7° 9798

8° 1270

9° 3660

10° 0087

11° 1640

12° 3285

13° 4841

14° 6291

15° 5630

16° 8434

17° 6850

18° 1620

19° 6134

20° 7728

Resultados del segundo sorteo de la Quiniela de Tucumán – 14:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 35, cuyo significado en los sueños corresponde a “Pajarito”.

1° 0835

2° 2400

3° 0890

4° 9392

5° 8555

6° 2642

7° 7508

8° 1029

9° 7233

10° 1257

11° 1291

12° 6355

13° 7807

14° 5634

15° 2389

16° 4360

17° 1257

18° 7398

19° 1382

20° 3568

Resultados del tercer sorteo de la Quiniela de Tucumán – 17:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 56, cuyo significado en los sueños corresponde a “La caída”.

1° 9556

2° 7238

3° 1414

4° 0234

5° 0618

6° 3469

7° 4026

8° 7082

9° 1424

10° 3143

11° 4891

12° 7940

13° 8313

14° 7359

15° 6052

16° 5567

17° 8197

18° 6366

19° 7658

20° 0168

Resultados del cuarto sorteo de la Quiniela de Tucumán – 19:30 hs

En el primer lugar se ubicó el 21, cuyo significado en los sueños corresponde a “Mujer”.

1° 1621

2° 7018

3° 4828

4° 4340

5° 2306

6° 9092

7° 9948

8° 9370

9° 7541

10° 6807

11° 4876

12° 6929

13° 3814

14° 0472

15° 7953

16° 4578

17° 0334

18° 9327

19° 4611

20° 7097

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.