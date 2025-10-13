Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, lunes 13 de octubre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 13 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 13 de octubre con los números ganadores de la fecha.
Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, lunes 13 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.
En el primer lugar se ubicó el 76, cuyo significado en los sueños corresponde a “Las llamas”.
1° 9776
2° 4896
3° 8587
4° 9129
5° 6568
6° 7322
7° 9798
8° 1270
9° 3660
10° 0087
11° 1640
12° 3285
13° 4841
14° 6291
15° 5630
16° 8434
17° 6850
18° 1620
19° 6134
20° 7728
En el primer lugar se ubicó el 35, cuyo significado en los sueños corresponde a “Pajarito”.
1° 0835
2° 2400
3° 0890
4° 9392
5° 8555
6° 2642
7° 7508
8° 1029
9° 7233
10° 1257
11° 1291
12° 6355
13° 7807
14° 5634
15° 2389
16° 4360
17° 1257
18° 7398
19° 1382
20° 3568
En el primer lugar se ubicó el 56, cuyo significado en los sueños corresponde a “La caída”.
1° 9556
2° 7238
3° 1414
4° 0234
5° 0618
6° 3469
7° 4026
8° 7082
9° 1424
10° 3143
11° 4891
12° 7940
13° 8313
14° 7359
15° 6052
16° 5567
17° 8197
18° 6366
19° 7658
20° 0168
En el primer lugar se ubicó el 21, cuyo significado en los sueños corresponde a “Mujer”.
1° 1621
2° 7018
3° 4828
4° 4340
5° 2306
6° 9092
7° 9948
8° 9370
9° 7541
10° 6807
11° 4876
12° 6929
13° 3814
14° 0472
15° 7953
16° 4578
17° 0334
18° 9327
19° 4611
20° 7097
La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:
El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.