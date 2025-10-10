viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 13:25
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, viernes 10 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 10 de octubre con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, viernes 10 de octubre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, viernes 10 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 6163 - 63 El Casamiento

Los números ganadores:

  1. 6163

  2. 6381

  3. 8573

  4. 6934

  5. 5289

  6. 3024

  7. 7058

  8. 4205

  9. 1225

  10. 7346

  11. 2921

  12. 1735

  13. 2190

  14. 6738

  15. 3745

  16. 4109

  17. 7731

  18. 2068

  19. 8400

  20. 6773

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

