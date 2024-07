Ratificaron el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual

La Cámara también ratificó el embargo de 1.500.000 de pesos sobre los bienes del intendente. Además, la resolución acerca a la causa a ser enviada a juicio oral. El expediente volverá al juzgado de Galetti que, si entiende que no quedan más pasos procesales, da por terminada la etapa instrucción.

Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza. Fernando Espinoza cerca del juicio por abuso sexual

Luego consultará con las partes intervinientes para que den su postura sobre si el expediente debe ser enviado a juicio oral, y si las respuestas son favorables, la causa se sorteará entre los tribunales orales para continuar con el proceso.

Causa contra Fernando Espinoza

La causa se inició por la denuncia que Raskaukas hizo en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a principios de junio de 2021, cuando aseguró que Gustavo Cilia, su entonces pareja y amigo de Espinoza, la llevó a trabajar en la secretaría privada del intendente.

Relató que el 10 de mayo de ese año Espinoza le dijo que iba a ir a cenar a su casa, donde ocurrió el abuso. Contó que Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes, pero ella se negó: “No tengas miedo, dale”.

Aseguró que de manera intimidante, se desabrochó la camisa, y le recalcó que dejara el miedo ya que, para él, “las mujeres de sus amigos tenían bigote”. Y agregó: “Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa”, le dijo la mujer.

Dijo que Espinoza ya dentro de la habitación se quitó el pantalón y la camisa y quedó en ropa interior. Detalló que ella volvió a pedirle que se fuera, pero Espinoza la sujetó fuertemente y logró terminar encima de ella en la cama.

Dijo que el imputado comenzó a besarle la zona de sus pechos y a tocarla por encima de la ropa mientras le decía “quedate tranquila, siempre te tuve ganas, va a estar todo bien” y le pedía que le practicara sexo oral, intentando a su vez quitarle las prendas que vestía en contra de su voluntad.

Allí fue donde le rompió la camisa que ella tenía puesta, además de intentar bajarse su propia ropa interior, lo que no consiguió porque la víctima hacía fuerza para impedirlo. “Bueno lista ya está se terminó todo, me voy, ya está no te preocupes. Sos una boluda, no sabes lo que te perdés pero bueno, allá vos”, le respondió Espinoza.

La declaración de Espinoza

Luego que la jueza lo citara a indagatoria, el acusado rechazó las acusaciones, aunque reconoció que estuvo en la casa. “El relato de la víctima asegurando haber sufrido esos tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin autorización, se encuentra respaldado con las conclusiones de los especialistas en la materia que la entrevistaron durante el desarrollo de la pesquisa dando cuenta de los efectos producidos en ella a partir de lo ocurrido”, sostuvo la magistrada en su procesamiento.

Hubo grabaciones que la mujer aportó a la causa, una de ellas donde le cuenta a su pareja lo que ocurrió, quien le recomendó retirar la denuncia. “¿Eso considerás lo mejor? De un tipo que me abusó. Me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba una y otra vez a bajarme el pantalón, me forcejeó. Me besó sin mi consentimiento. Me tiró en la cama, el tipo es grandote. Es hombre, yo soy una mujer. Me largué a llorar y no podía más”, dice la mujer.

