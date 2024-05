Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, procesado por abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Espinoza

La denunciante afirmó que trabajó "en negro" en la Municipalidad de La Matanza, desempeñándose como secretaria personal de Espinoza, y que la inscribieron bajo el seudónimo de "María Micucci", sin que nunca le explicaran el motivo. En ese entonces, su salario era de $150.000.

Antes del presunto acto de abuso, la denunciante afirmó que el alcalde le comunicó que visitaría su domicilio para compartir una cena. “Fue una imposición como algo decidido por él”, aclaró. “Me intimidó, no tenía opción de decir que no. Terminé aceptando, pero presionada”, dijo en su testimonial.

Procesaron por abuso sexual a Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza.

Ella estaba en pareja y le comunicó que Espinoza se había invitado a sí mismo para cenar. “Era su amigo y le refirió que era normal que quisiera cenar con allegadas al trabajo, que solía hacerlo”, afirman en el documento al que accedieron colegas de TN.

“Esa noche no pasó nada y cenamos normalmente, pero me sentí muy incómoda. A los pocos días, volvió a mi casa. Durante la cena tuve una sensación física extraña. Pensé que me había puesto algo en la bebida. Él me preguntó cosas personales y yo le aclaré que estaba en pareja con su amigo”, narró.

Finalmente, de acuerdo a lo que ella afirmó, el 10 de mayo fue la tercera y última ocasión en que compartieron una cena. “Ese día en la Municipalidad el imputado le ordenó que se fuera temprano porque a las 21.00 horas iría a su casa, a lo que agachó la cabeza por sentirse ‘consumida de estrés y presión, porque era una decisión de él, nunca le preguntaba’”, dice el procesamiento fiscal.

La mujer hizo la denuncia varios días después del supuesto hecho, a raíz de un mensaje que la hizo "desbordar".

Tras finalizar la cena, según lo narrado por la víctima, Espinoza mencionó que sufría dolores en el cuello y la espalda, y le solicitó que le diera masajes. Aunque la víctima le ofreció un analgésico, él insistió en recibir los masajes. “No tengas miedo, dale”, le habría dicho, mientras la miraba de manera intimidante. “Se desabotonaba la camisa y me insistía con que no tuviera miedo porque las mujeres de sus amigos para él tenían bigote”, aclaró la denunciante.

El acusado comenzó a tocarla mientras le hablaba: “Quedate tranquila, siempre te tuve ganas. Va a estar todo bien”. Posteriormente, se dice que Espinoza se quitó los pantalones e intentó desvestirla contra su voluntad. "Me dijo que se iba, que no me preocupe, pero de una manera amenazante”, añadió la mujer en su denuncia.

Para concluir, relató que empezó a llorar y le preguntó si la despediría, y la respuesta del intendente habría sido: “No, gorda. Esto queda acá entre nosotros. Lo que pasa en el trabajo es cosa del trabajo”. Sin embargo, la última frase que deslizó Espinoza habría sido: “Sos una boluda, no sabes lo que te perdes”.

En el dictado de procesamiento, la jueza Galletti volvió a pedir una restricción de acercamiento y de todo contacto.

La mujer presentó la denuncia algunos días más tarde del presunto incidente, después de recibir un mensaje que la "hizo desbordar". Según relató, el acusado le habría enviado un mensaje por Telegram que decía: “Cuándo me vas a invitar a cenar de nuevo”. Por eso, pidió una medida cautelar a la Justicia, para evitar que se acerque a ella a menos de 500 metros.

Tras ese incidente, la denunciante regresó a la comisaría para informar que supuestamente había recibido mensajes intimidatorios de individuos vinculados a Espinoza. “Retirá la denuncia y no te va a pasar nada”. Además, añadió que el alcalde se presentó en su domicilio un mes después para proponerle que, si retiraba la denuncia penal, él le conseguiría otro empleo.

En su testimonio, la mujer también hizo referencia al jefe de Gabinete del municipio, Claudio Lentini, quien le proporcionó un documento con la desestimación de la denuncia, solicitando que lo firmara y lo entregara al juez de Instrucción. Como evidencia, adjuntó un correo electrónico enviado por la secretaria de Lentini y un archivo de audio en el que se escucha al funcionario instándola a firmar el documento y entregarlo al día siguiente.

El imputado empezó a manosearla mientras le decía: "Quedate tranquila, siempre te tuve ganas. Va a estar todo bien".

En la orden de procesamiento, la jueza Galletti reiteró la solicitud de una prohibición de aproximación y de cualquier tipo de comunicación, ya sea presencial, telefónica o en línea, bajo amenaza de sanción, lo que implica que si el intendente reincide en la desobediencia, podría ser encarcelado.