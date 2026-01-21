Renunció Luis Pierrini como Secretario de Transporte y asumirá Fernando Herrmann

Luis Pierrini.

El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas la renuncia de Luis Pierrini al cargo de secretario de Transporte de la Nación. Según informó el Ministerio de Economía, la dimisión fue presentada por “motivos personales”.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el ministro Luis Caputo agradeció “el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente del área, que depende de la cartera económica.

Tras la salida del funcionario, el Gobierno designó como reemplazante a Fernando Herrmann, quien asumirá la conducción de la Secretaría de Transporte en los próximos días.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). De acuerdo a lo informado oficialmente, posee una amplia trayectoria académica y se desempeñó como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La renuncia de Pierrini y la designación de su sucesor se dan en un contexto de reorganización del área de Transporte, clave para la política económica del Gobierno, especialmente en lo vinculado a subsidios, tarifas y obras de infraestructura.

