miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 21:47
País.

Renunció Luis Pierrini como Secretario de Transporte y asumirá Fernando Herrmann

El Ministerio de Economía confirmó la salida de Luis Pierrini por motivos personales y anunció que el arquitecto Fernando Herrmann quedará al frente.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Luis Pierrini.

Luis Pierrini.

Lee además
Milei en Davos.
Chequeado.

Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos
Micrófonos y cámaras ocultas: lo que encontró el gobernador de Entre ríos en su despacho.
Comunicado.

El Gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían: los dispositivos que encontraron

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el ministro Luis Caputo agradeció “el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente del área, que depende de la cartera económica.

Tras la salida del funcionario, el Gobierno designó como reemplazante a Fernando Herrmann, quien asumirá la conducción de la Secretaría de Transporte en los próximos días.

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y cuenta además con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). De acuerdo a lo informado oficialmente, posee una amplia trayectoria académica y se desempeñó como docente en distintas instituciones, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

La renuncia de Pierrini y la designación de su sucesor se dan en un contexto de reorganización del área de Transporte, clave para la política económica del Gobierno, especialmente en lo vinculado a subsidios, tarifas y obras de infraestructura.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

El Gobernador de Entre Ríos denunció que lo espían: los dispositivos que encontraron

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Catamarca y un pueblo que deslumbra con su naturaleza y tranquilidad a los turistas

Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

Lo que se lee ahora
Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Más de 15 gatos sobreviven por solidaridad de los vecinos. Su dueña los abandonó a su suerte
Solidaridad.

Abandono animal: Se fue y dejó a más de 15 gatos que sobreviven por solidaridad de los vecinos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel